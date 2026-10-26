סערה פוליטית ב בריטניה בעקבות תחקיר סמוי של רשת אל-ג'זירה , שבמסגרתו תועד ג'ק רוס, מועמד לשעבר מטעם המפלגה השמרנית ומנכ"ל ארגון הימין Turning Point UK, כשהוא משוחח עם כתב שהתחזה ללקוח על האפשרות לשכור רוצחים שכירים. רוס אף הציע לכאורה לתווך בין הכתב לבין עבריין בעל קשרים לארגון טרור צבאי למחצה. בעקבות הפרסום הושעתה חברותו במפלגה השמרנית, ומשטרת סקוטלנד הודיעה כי תבחן את התיעודים כדי לבדוק אם בוצעו עבירות פליליות.

גלריה ג'ק רוס ( Guy Corbishley / Alamy )

אתמול (ראשון) נחשף ב"גרדיאן" כי רוס, שהתמודד ללא הצלחה בבחירות המקומיות במזרח המפשייר שבאנגליה בשנת 2023, עבד כיועץ לענייני רשתות חברתיות במשרדה של מנהיגת השמרנים קמי ביידנוק , המכהנת כיום כראש האופוזיציה. לפי הדיווח, רוס הועסק כיועץ חיצוני בשנת 2025, וב-BBC דווח כי סיפק שירותי ייעוץ למפלגה עד לתחילת השנה הנוכחית.

התחקיר, שנקרא "רוצחים שכירים והימין הקיצוני", החל בשנת 2021, כשכתב סמוי של אל-ג'זירה חדר לארגון Turning Point UK, השלוחה הבריטית העצמאית של תנועת הימין האמריקנית שהקים הפעיל השמרני צ'רלי קירק , ש נורה למוות בשנה שעברה באירוע באוניברסיטה במדינת יוטה. במהלך עבודתו התקרב הכתב לרוס, שהפך למנכ"ל הארגון באותה שנה, ותיעד שיחות שבהן דנו השניים בקשרים עם גורמים אלימים ובאפשרות לשכור את שירותיהם תמורת כסף.

באחד המפגשים הציג התחקירן בפני רוס סיפור בדוי על סכסוך משפחתי, שלפיו עסק שהיה שייך לדודו המנוח נמצא בסכנת השתלטות מצד כנופיית פשע. רוס, שלא ידע כי השיחה מוקלטת, שאל אותו: "מה אתם רוצים שיעשו?", ובהמשך החל לפרט את סוגי האלימות שניתן לדבריו להזמין תמורת תשלום. "הם יכולים פשוט להרביץ למישהו מכות רצח. זה סכום מסוים", אמר רוס בתיעוד. "הם יכולים להתחיל לחתוך לאנשים את הפנים, זה כבר סכום אחר. הם יכולים לדקור מישהו, הם יכולים לירות במישהו, הם יכולים להרוג מישהו".

קמי ביידנוק, מנהיגת השמרנים. "אנשים הרימו גבה שרוס נפגש איתה, אבל הוא הביא למפלגה צפיות ברשתות החברתיות" ( צילום: AP Photo/Alberto Pezzali )

בפגישה אחרת הסביר רוס לתחקירן כי הוא יכול לשמש מתווך בינו לבין הגורמים שיבצעו את המשימה, אך הבהיר כי הוא מעוניין להרחיק את עצמו מכל הסתבכות אפשרית. "אתה צריך להסביר לי מה נדרש. אני יכול לתווך משם", אמר, והוסיף כי אם יהיו השלכות למעשים - עליו לוודא ששמו לא יהיה קשור אליהם.

העבריין שהציע לביים תאונה - והקשר לארגון הטרור

במרכז התחקיר עומד אלן נסביט, עבריין מורשע מהעיר גלזגו שבסקוטלנד, שאותו הכיר רוס לתחקירן. לפי אל-ג'זירה, לנסביט הרשעות קודמות בעבירות אלימות, ובהן שתי תקיפות באמצעות סכין, וכן בעבירות סמים. הוא מזוהה עם ארגון Ulster Volunteer Force (UVF), מיליציה פרו-בריטית מצפון אירלנד שהוצאה מחוץ לחוק ומוגדרת בבריטניה כארגון טרור. לפי התחקיר, רוס ונסביט מכירים זה את זה שנים, ובאחד התיעודים רוס מתאר כיצד ניתן להיעזר בקשריו של נסביט לצורך ביצוע תקיפות אלימות בתשלום. כדי לבדוק את הדברים, קבע צוות התחקיר פגישה עם נסביט בבית מלון בלונדון, והציג בפניו את הסכסוך העסקי הבדוי.

נסביט לא היסס, לפי התיעוד, להציע את שירותיו. הוא אמר כי יוכל לארגן כל דבר שיידרש, כל עוד ישולם המחיר המתאים. כשנשאל על האפשרות להרוג את היריב העסקי, הציע בין היתר לגרום למותו בתאונה שתיראה מקרית. "הוא יכול לעבור תאונה קשה", הסביר נסביט, ובהמשך הבהיר כי הוא מסוגל להיעזר באנשי הארגון הצבאי למחצה לצורך ביצוע המשימה. הוא גם טען שביצע בעבר מעשי רצח בעצמו, וסיפר כי במקרים שבהם שימוש בנשק חם היה מסוכן מדי, השתמש בסכין.

לצד השיחות על אלימות, התחקיר חשף גם קשרים של רוס ונסביט לפעילות פוליטית שנויה במחלוקת. לפי אל-ג'זירה, רוס הסכים לשלם לנסביט אלפי ליש"ט כדי שיארגן הפגנה מבוימת בבריטניה, שנועדה להציג תמיכה ציבורית בהסרת הסנקציות הבריטיות על זימבבואה. בתחקיר נטען כי המהלך נעשה מטעם ממשלת זימבבואה. באחת השיחות אף טען רוס כי גורמים מזימבבואה פנו אליו בעבר וביקשו למצוא אדם שיוכל לבצע ירי עבורם. לדבריו, הוא הפנה אותם לאיש הקשר שלו, תוך שהקפיד שלא להשאיר ראיות למעורבות אישית.

ג'ק רוס (מימין) בהפגנה אחרי מותו של צ'רלי קירק בשנה שעברה. "תסביר לי מה נדרש, אני יכול לתווך" ( REUTERS/Jack Taylor )

הפרשה קיבלה תפנית נוספת בעקבות הדיווחים על עבודתו של רוס עבור המפלגה השמרנית. מקורות המקורבים למנהיגת השמרנים ביידנוק אישרו ל"גרדיאן" כי רוס הועסק כיועץ חיצוני זוטר בתחום הרשתות החברתיות במשרדה בשנת 2025. גורם במפלגה סיפר כי נוכחותו במשרד עוררה אי-נוחות בקרב כמה מחברי הפרלמנט, אך לדבריו, חשיבות פעילותו ברשתות החברתיות גברה על ההסתייגויות. לדברי אותו גורם, רוס נהג להיכנס ולצאת ממשרדי המפלגה, והיה נוכח גם בקרבתה של ביידנוק. "כמה אנשים הרימו גבה, אבל זה טואטא מתחת לשטיח כי הוא הביא למפלגה צפיות ברשתות החברתיות", טען.

ב-BBC דווח כי רוס קיבל תשלום עבור ייעוץ בתחום הרשתות החברתיות, אך הודגש כי לא היה עובד מן המניין של מטה המפלגה, ואף לא החזיק באישור כניסה קבוע למטה. עם זאת, הוא נפגש עם ביידנוק בכמה הזדמנויות במסגרת פעילותו בארגון Turning Point UK. רוס נחשב לדמות מוכרת בחוגי הימין הבריטי, ונפגש לאורך השנים עם פוליטיקאים בולטים, בהם ראש הממשלה לשעבר בוריס ג'ונסון ומנהיג מפלגת Reform UK נייג'ל פרג'. הארגון שבראשו הוא עומד החל כתנועת סטודנטים שמרנית, אך בשנים האחרונות הרחיב את פעילותו והחל להשתתף גם בהפגנות נגד הגירה.

מנהל התפעול של הארגון, ניק טנקוני, המכהן גם כמנהיג מפלגת העצמאות הבריטית UKIP, תועד במסגרת התחקיר משוחח עם רוס על האפשרות לבנות תנועת ימין חדשה שתשלב פעילות פרלמנטרית עם הפגנות רחוב. באחת השיחות דיבר טנקוני על גיוס פעילי ימין קיצוני ואוהדי כדורגל אלימים כדי לעורר מהומות והפרות סדר.

בוריס ג'ונסון. גם איתו רוס נפגש בעבר ( צילום: REUTERS/Ammar Awad )

בעקבות חשיפת התחקיר הודיעה המפלגה השמרנית על השעיית חברותו של רוס באופן מיידי. "חברותו של מר רוס במפלגה השמרנית הושעתה לאלתר, עד להשלמת בדיקה", מסר דובר המפלגה. לדבריו, לא ניתן למסור פרטים נוספים כל עוד הבדיקה מתנהלת. מנהיגת השמרנים ביידנוק התייחסה אף היא לפרשה, כינתה את הטענות "מזעזעות" והבהירה כי מפלגתה אינה מקבלת התנהלות מסוג זה.

משטרת סקוטלנד אישרה כי היא מודעת לקיומו של הסרט התיעודי וכי בכוונתה לבדוק אם החומרים שפורסמו מעלים חשד לעבירות פליליות. בשלב זה לא דווח על הגשת כתב אישום נגד רוס בעקבות התחקיר. רוס עצמו דחה לחלוטין את ממצאי התחקיר, ובתגובה שמסר לאל-ג'זירה טען כי הדברים שאמר בשיחות עם הכתב הסמוי לא נועדו להילקח ברצינות. ארגון Turning Point UK לא מסר תגובה עניינית לטענות שפורסמו.