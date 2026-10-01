טיסות החילוץ מדובאי יוצאות לדרך: אל על הודיעה כי עם קבלת אישור גורמי הביטחון היא תחל מחר (שישי) במערך טיסות חילוץ להשבת ישראלים השוהים בדובאי. המכירה לשתי טיסות נפתחה הערב, ותוך כחמש דקות בלבד אזלו באתר כל הכרטיסים - שנמכרו במחיר אחיד של 249 דולר לכרטיס מסוג לייט. במקביל פתחה גם ארקיע את המכירה לטיסות החילוץ שלה, שבניגוד לאל על ייצאו גם בשבת.

גלריה מטוס אל על ( צילום: Ronen Fefer / shutterstock )

הטיסה הראשונה של אל על תצא מדובאי לתל אביב בשעה 11:00, וטיסה נוספת תמריא בשעה 13:00. המטוסים ימריאו מתל אביב לדובאי ללא נוסעים. על פי החלטת הרשויות, הנוסעים בטיסות החילוץ יוכלו לעלות למטוס עם תיק בלבד. המזוודות יישלחו לישראל בנפרד בטיסות מטען, ויימסרו לנוסעים בארץ. נדגיש כי לא ניתן יהיה לעלות לטיסות גם עם טרולי.

גם ארקיע פתחה הערב כאמור את המכירה לטיסות החילוץ שלה מדובאי לישראל. החברה הודיעה מוקדם יותר כי תפעיל טיסות מיוחדות החל ממחר ובימים הקרובים, כשמחירי הכרטיסים יחלו ב-279 דולר לנוסע. גם בטיסות אלה תחול מגבלת הכבודה, והמזוודות יישלחו בנפרד לישראל. בחברות מדגישים כי ייתכנו שינויים בפעילות בהתאם להנחיות גורמי הביטחון והרשויות. הטיסה הראשונה תצא מדובאי מחר בשעה 19:10 (שעון מקומי), והאחרונה תצא ביום שלישי בשעה 21:10.

גם ישראייר הודיעה מוקדם יותר כי היא נערכת להפעיל כבר מחר שתי טיסות חילוץ מדובאי לתל אביב, בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים. בשלב הראשון יימכרו כרטיסים בכיוון מדובאי לישראל בלבד, במחיר של 299 דולר לכיוון. במקביל נערכת החברה לחידוש הפעילות הסדירה בקו תל אביב-דובאי-תל אביב, בהיקף של שמונה עד עשר טיסות בשבוע, גם זאת בכפוף לקבלת האישורים.

ארקיע. גם בשבת ( צילום: יאיר שגיא )

טיסות החילוץ יוצאות לדרך בעקבות ניסיון הפיגוע החריג אתמול בטיסת פליי דובאי FZ1073 מדובאי לישראל. לפי ההערכה בישראל, טייס המשנה, אזרח עומאן, תקף את הקברניט ההודי ודקר אותו במהלך הטיסה, בניסיון להשתלט על המטוס. אנשי צוות ונוסעים ישראלים התערבו, השתלטו על המפגע והמטוס ביצע לבסוף נחיתת חירום בסעודיה. על סיפונו היו כ-180 נוסעים ואנשי צוות. בהמשך הועברו הנוסעים לישראל בטיסה נוספת של פליי דובאי.

בעקבות האירוע השעתה פליי דובאי את טיסותיה לישראל וממנה למשך שישה ימים, צעד שהותיר מאות ישראלים באיחוד האמירויות ללא הטיסה המתוכננת בחזרה לארץ. גם אמירייטס, החברה-האחות של פליי דובאי, השעתה באופן מיידי ועד להודעה חדשה את הסכם שיתוף הקוד שלה עם פליי דובאי בקווים לישראל וממנה. החברה הודיעה גם כי נוסעים שיעדם הסופי הוא תל אביב לא יורשו בשלב זה לעלות לטיסות אמירייטס לדובאי לצורך טיסת המשך לישראל.