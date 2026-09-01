הצוללת אח"י דרקון, הצוללת השישית של מדינת ישראל, נמצאת בדרכה מגרמניה לישראל והיא צפויה להגיע ארצה בשבועות הקרובים. כך הודיעו היום (שלישי) צה"ל ומשרד הביטחון. טקס השילוח של הצוללת התקיים השבוע במספנת TKMS בקיל שבגרמניה.

נאומו של מפקד זרוע הים, אלוף אייל הראל ( צילום: דובר צה"ל )





גלריה ( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

על פי ההודעה, אח"י "דרקון" היא הצוללת השלישית והאחרונה בסדרת צוללות הדולפין AIP, שרכש משרד הביטחון עבור זרוע הים. בצוללת משולבות טכנולוגיות חדישות ומתקדמות, שמעמידות את ישראל בקדמת הטכנולוגיה הצבאית העולמית ומגדילות את הגמישות המבצעית של זרוע הים לשנים רבות.

יציאת הצוללת לישראל לוותה במבצע אבטחה רחב היקף, שהובל על-ידי אגף הביטחון במשרד הביטחון ובשיתוף כוחות הביטחון הגרמניים. עם הגעתה של הצוללת לישראל, ייערך טקס ממלכתי בבסיס חיפה.

מיזם רכישת הצוללות מגרמניה הוא פרויקט של 14 שנה. על פי גורמי ביטחון אח"י דרקון תביא יכולות חדשות שלא היו לחיל הים מעולם. מפקד זרוע הים, האלוף אייל הראל, הגיע בעצמו לגרמניה ותדרך את הכוחות שם לקראת יציאתם לדרך. על פי חיל הים מדובר באירוע היסטורי. הצוללת יצאה לישראל בתאריך סמלי: לפני 87 שנה בדיוק, ב-1.9.1939 פתחה גרמניה הנאצית במתקפה על פולין - המהלך שפתח את מלחמת העולם השנייה. היום מספנה גרמנית מייצרת נשק עבור ישראל.

בטקס השילוח בגרמניה, השתתפו פרט לאלוף הראל, ראש מספן ציוד, תא"ל אמיר צ'מני, סמנכ"ל וראש מינהל הרכש הביטחוני (מנה"ר) במשרד הביטחון, זאב לנדאו, שגריר ישראל בגרמניה, רון פרושאור, מפקד חיל הים הגרמני, ז'אן כריסטיאן, ונציגי זרוע הים ומשרד הביטחון שמלווים את הפרויקט יחד עם נציגי המספנה בגרמניה. במסגרת הטקס, סוכמה תקופת התכנון והבנייה המשותפת של הצוללת, בין המדינות, לקראת תחילת הפלגתה לישראל.

טקס שילוח הצוללות של חיל הים ( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

מפקד זרוע הים, אלוף אייל הראל אמר: "אח"י דרקון, יחד עם שלוש הצוללות מדגם דקר הנכנסות לזרוע הים, יהיו חלק מרכזי בעתידה של שייטת הצוללות, של זרוע הים ושל צה"ל. הן יביאו איתן יכולות מתקדמות יותר, טווח פעולה רחב יותר, שהייה ממושכת יותר במשימות ועוצמה מבצעית משמעותית. בתוך הצוללת ישרתו לוחמים ומפקדים מוסמכים, שיפעלו בחשאי, בחשכה ובדממה. רחוק מהבית. לעיתים בתנאים שבהם רק הם יודעים מה מתרחש סביבם - ורק הם נושאים באחריות לקבל את ההחלטה הנכונה. וזו בדיוק הרוח של שייטת הצוללות הישראלית".

ראש מנהל הרכש הביטחוני במשרד הביטחון, זאב לנדאו אמר: "היחסים בין ישראל לגרמניה התפתחו בשנים אלו לכדי שותפות אסטרטגית בין שתי בעלות ברית ומעצמות טכנולוגיות המשלימות זו את זו, שותפות המבוססת על ערכים משותפים ויכולות הנדסיות וטכנולוגיות בים, ביבשה ובאוויר. בהתאם לאסטרטגיית משרד הביטחון, אנו ניצבים כעת בפני פרק חדש בשיתוף הפעולה בין שתי המדינות ומקיימים דיונים נרחבים על פרויקטים עתידיים של חוסן משותף, אשר ירחיבו את שיתוף הפעולה לתחומי פיתוח וייצור משותפים חדשים".