בקהילה החינוכית ניצנה שעל גבול מצרים פועלים כמה מוסדות חינוך. הבולטים שבהם הם כפר הנוער הבדואי "נווה מדבר", המבקש לאפשר חיים משותפים, ולהפוך את הבוגרים לחלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית; לצידו פועל גם בית הספר "אדם ואדמה", תיכון חקלאי המוקדש לזכרם של יפתח גורני ז"ל ולירן אלמוסנינו ז"ל, בני המקום שנפלו ב-7 באוקטובר. התלמידים לוקחים חלק בעבודה החקלאית לצד לימודים עיוניים.

תיעוד: הנזק במגורי "אדם ואדמה" עקב יידוי האבנים





בשבוע שעבר, על רקע מתיחות בין קבוצות תלמידים בשני מוסדות החינוך, חניכים בכפר הנוער הבדואי "נווה מדבר" השליכו אבנים לעבר המגורים של חניכי "אדם ואדמה". הרבש"צית של היישוב הוקפצה למקום מיד אחרי זה, ובתיעודים מהמקום נראים חלונות שבורים וזכוכיות שפזורות על הרצפה. הוונדליזם מצטרף גם לאיומים שפורסמו בטיקטוק נגד תלמידים מ"אדם ואדמה", והיום (ראשון) התלמידים שבו לבתיהם בהחלטה משותפת של ההורים ושל המוסד החינוכי.

האירועים האחרונים בניצנה מעוררים תחושת חוסר ביטחון, במיוחד בקרב התלמידות הבנות בבית הספר "אדם ואדמה". לפני כמה שבועות עובד בחדר האוכל העיר הערה בעלת אופי מיני כלפי אחת מהתלמידות. המקרה דווח, והעובד זומן לשימוע ופוטר מיד.

"זה מפחיד מה שקורה שם," אמר אחד ההורים. "במוסד החינוכי לא הבינו את המשמעות של האירועים. הפיצו גם כל מיני סרטונים בטיקטוק ואיומים". גורם נוסף מתח ביקורת והוסיף: "התעלמו ממה שקורה ממש מתחת לפני השטח מאז תחילת שנת הלימודים".

"הגיע התור שלך, אני אתקוף אותך". הודעת איום בטיקטוק שנשלחה לתלמיד ב"אדם ואדמה"

ממשרד החינוך נמסר: "מדובר באירוע חמור ומורכב, שנסיבותיו עדיין נבדקות במסגרת חקירת משטרה. במקביל, הנהלת המוסד החינוכי, בליווי צמוד של גורמי הפיקוח והמקצוע במשרד, נוקטת צעדים מערכתיים לטיפול באירוע במישור החינוכי, החברתי והמשמעתי. לאור החקירה המתנהלת ולשם שמירה על שלמות ההליך, המשרד לא ירחיב בשלב זה מעבר לכך".

מהנהלת הקהילה החינוכית ניצנה נמסר: "אנו רואים בחומרה רבה את אירוע האלימות החריג. יצוין כי לא היו נפגעים ונגרם נזק קל לרכוש בלבד. משטרת ישראל הוזעקה למקום באופן מיידי, ואנו פועלים בתיאום עם הגורמים המוסמכים לבירור הדברים. מטבע הדברים, לא נוכל להתייחס לפרטים שנמצאים בחקירת המשטרה".

עוד נמסר כי "מדובר באירוע חריג ופסול שאינו משקף את רוחה של הקהילה החינוכית ניצנה, המהווה כבר 40 שנה בית משותף למסגרות נוער וצעירים מכל חלקי החברה הישראלית. אנו מגלים אפס סובלנות לכל גילוי של אלימות ונמשיך לפעול באופן שמקדם ערכים אלה ומבהיר כי אין בינינו מקום לגילויי אלימות. לצד הנהלות המסגרות החינוכיות, הצוותים המקצועיים שלנו ליוו ומלווים את התלמידים וההורים כדי להבטיח המשך שגרה חינוכית בטוחה לכולם".