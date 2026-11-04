במהלך הדיון בבית הנשיא, שרת ההתיישבות אורית סטרוק מתחה ביקורת על המפלגות הערביות והציבור הערבי, כשטענה כי "אנחנו סבורים שהמפלגות הערביות הן לא לגיטימיות לתהליך הזה לא משום שהן ערביות, אלא משום שהן לאומניות, בגלל שלדעתן הקמת מדינת ישראל זה נכבה ושהניצחון שלהם הוא לטובת אחיהם שהם אויבינו". הנשיא יצחק הרצוג שאל: "איך נמנעים מגזענות", והיא השיבה: "היה לאזרחי ישראל הערבים ההזדמנות להצביע בעד מועמד ערבי ששירת בצה"ל - יוסך חדאד - אבל אזרחי ישראל הערבים הצביעו למועמדים שמבחינתם הקמת מדינת ישראל היא אסון".