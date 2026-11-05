עשן כבד מכסה הבוקר (חמישי) את שמי המועצה האזורית עמק חפר ואזור חדרה, והתושבים מדווחים על "ריחות רעילים". נבדק חשד אם מקור הריח הוא מזבלה פיראטית ליד הכפר ענבתא שבשומרון. בעדכון מהמועצה האזורית נמסר כי "בשעות הקטנות של הלילה התמודדנו עם מה שנראה כמו גל שריפות אינטנסיבי מעבר לקו התפר, ועשן שמגיע בעקבותיו לרחבי המועצה שלנו ועד לחדרה. נדגיש כי נכון לעכשיו אין מוקדי אש פעילים, ונערכות סריקות לאיתור מוקדי אש נוספים".
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צילומים של תושבים בשכונת עין הים חדרה: ערפל עשן כבד באזורצילומים של תושבים בשכונת עין הים חדרה: ערפל עשן כבד באזור
התיעודים מחדרה
צילומים של תושבים בשכונת עין הים חדרה: ערפל עשן כבד באזורצילומים של תושבים בשכונת עין הים חדרה: ערפל עשן כבד באזור
העשן הגיע מגל שריפות מעבר לקו התפר
(צילום: טל שכונת עין הים)
ערפל עשן כבד באזור חזרה, זווית מהמרכז ערפל עשן כבד באזור חזרה, זווית מהמרכז
קו העשן כפי שנראה מחדרה
נבדק חשד למקור הריח בחדרה מכיוון מזבלה פיראטית ליד הכפר ענבתא בשומרוןנבדק חשד למקור הריח בחדרה מכיוון מזבלה פיראטית ליד הכפר ענבתא בשומרון
מקור הריח והעשן? אש במזבלה פיראטית ליד הכפר ענבתא שבשומרון
במועצה המקומית הנחו את התושבים לסגור חלונות ודלתות עד להודעה חדשה, כדי למנוע את חדירת העשן לבתים. עוד נמסר כי הרשויות פועלות בתיאום עם הצבא, המשטרה, מערך הכבאות והמינהל האזרחי; וכן בודקים מול המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לאיכות הסביבה את ההשלכות על הפעילות השוטפת במהלך היום.
מדוברות כבאות והצלה נמסר: "משעות הלילה המאוחרות מורגש ריח שריפה באזור חדרה והסביבה. בשלב זה מקור הריח טרם אותר. צוותי כיבוי מתחנת חדרה פועלים לאיתור מקור העשן והריח, שעל פי ההערכה מגיעים מכיוון מזרח העיר. הנושא מוכר ונמצא בטיפול הגורמים הרלוונטיים, הפועלים לבירור מקור הריח ולטיפול במפגע".