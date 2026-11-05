עשן כבד מכסה הבוקר (חמישי) את שמי המועצה האזורית עמק חפר ואזור חדרה, והתושבים מדווחים על "ריחות רעילים". נבדק חשד אם מקור הריח הוא מזבלה פיראטית ליד הכפר ענבתא שבשומרון. בעדכון מהמועצה האזורית נמסר כי "בשעות הקטנות של הלילה התמודדנו עם מה שנראה כמו גל שריפות אינטנסיבי מעבר לקו התפר, ועשן שמגיע בעקבותיו לרחבי המועצה שלנו ועד לחדרה. נדגיש כי נכון לעכשיו אין מוקדי אש פעילים, ונערכות סריקות לאיתור מוקדי אש נוספים".