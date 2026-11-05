עשן כבד מכסה הבוקר (חמישי) את שמי המועצה האזורית עמק חפר ואזור חדרה, והתושבים מדווחים על "ריחות רעילים". נבדק חשד אם מקור הריח הוא מזבלה פיראטית ליד הכפר ענבתא שבשומרון. בעדכון מהמועצה האזורית נמסר כי "בשעות הקטנות של הלילה התמודדנו עם מה שנראה כמו גל שריפות אינטנסיבי מעבר לקו התפר, ועשן שמגיע בעקבותיו לרחבי המועצה שלנו ועד לחדרה. נדגיש כי נכון לעכשיו אין מוקדי אש פעילים, ונערכות סריקות לאיתור מוקדי אש נוספים".
במועצה המקומית הנחו את התושבים לסגור חלונות ודלתות עד להודעה חדשה, כדי למנוע את חדירת העשן לבתים. עוד נמסר כי הרשויות פועלות בתיאום עם הצבא, המשטרה, מערך הכבאות והמינהל האזרחי; וכן בודקים מול המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים לאיכות הסביבה את ההשלכות על הפעילות השוטפת במהלך היום.
מדוברות כבאות והצלה נמסר: "משעות הלילה המאוחרות מורגש ריח שריפה באזור חדרה והסביבה. בשלב זה מקור הריח טרם אותר. צוותי כיבוי מתחנת חדרה פועלים לאיתור מקור העשן והריח, שעל פי ההערכה מגיעים מכיוון מזרח העיר. הנושא מוכר ונמצא בטיפול הגורמים הרלוונטיים, הפועלים לבירור מקור הריח ולטיפול במפגע".