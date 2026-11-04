הדמוקרט ג'יימס טלריקו ניצח במרוץ לסנאט בטקסס וגבר על התובע הכללי הרפובליקני קן פקסטון. מדובר בפעם הראשונה מאז 1988 שבה הדמוקרטים זוכים במושב בסנאט מטקסס, אחד המעוזים הרפובליקניים הגדולים בארה"ב. במהלך הקמפיין ניסו פקסטון והנשיא דונלד טראמפ להציג את טלריקו כקיצוני ומוזר, וכינו אותו בלעג "טלפריקו" (Talafreako), שילוב של שמו והמילה "פריק". פקסטון אף כינה אותו "ג’ימי שש המגדרים" ו"טלריקו טופו", בניסיון ללעוג לעמדותיו בנושאי מגדר ותזונה. טלריקו אימץ את הכינוי "טלפריקו" והחל למכור חולצות הנושאות את הכיתוב "אני טלפריקו".