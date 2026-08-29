בית משפט השלום בתל אביב האריך אתמול (שישי) בארבעה ימים את מעצרו של חייל מבת ים כבן 20 שחשוד בהטרדה מינית וסחיטה באיומים של שתי נערות בנות 14 ו-15, איתן יצר קשר בטיקטוק. על פי החשד, החייל התחזה לנער בן 16, גרם להן לשלוח לו תמונות חושפניות - ואז איים עליהן וסחט אותן שיישלחו לו תכנים נוספים. בין היתר, הוא חשוד כי איים שישליך לעבר ביתן רימון וירצח אותן ואת בני משפחותיהן.

חלק מהחשדות נגד החייל: סחיטה באיומים והטרדה מינית. אילוסטרציה ( צילום: דוברות המשטרה )

החקירה במשטרת בת ים החלה לאחר שהתקבלו שתי תלונות כנגד החייל, שלפיהן יצר קשר עם נערות תוך שהוא מתחזה לנער בעצמו. ההתכתבויות, כך נטען, החלו בטיקטוק ובהמשך עברו לוואטסאפ. בעקבות התלונות החייל נעצר ובמהלך חקירתו הוא הכחיש תחילה את המיוחס לו ולאחר מכן הודה.

החייל אף הסביר לחוקרים כי הציג את עצמו בפני הנערות כבן 16, משום שאילו היה אומר להן שהוא בן 20 הן לא היו מדברות איתו. החשוד אף אמר בחקירתו שהוא מזהה מהתמונות שמדובר בנערות והודה גם בתוכן האיומים המיוחסים לו. בתום חקירתו הוא נכלא, ואתמול כאמור הובא להארכת מעצר בחשד לסחיטה באיומים בעלי אופי מיני, הטרדה מינית, איומים והטרדה.

בדיון אמר סנגורו של החשוד, עו"ד דותן דניאלי מהסנגוריה הציבורית, כי מדובר בצעיר "עם המון מורכבויות בלשון המעטה". הסנגור מתח ביקורת על כך שלמרות המסמכים החשוד נחקר בחקירה רגילה, ואמר: "לא יכול להיות שחוקרים חקירה רגילה ומוציאים הודאה". הסנגור טען בנוסף כי אינו מבין כיצד החשוד יכול לשבש את החקירה לאחר שהמשטרה ערכה חיפוש בביתו ובמכשירים ובמחשבים. לדבריו, בפועל נותר למשטרה לבדוק אם קיימות התכתבויות נוספות.

השופטת ציפורה גילוני קבעה כי מחומר החקירה שנאסף עולה חשד סביר נגד החייל לביצוע העבירות המיוחסות לו, ברמה הנדרשת בשלב זה של ההליך. השופטת הפנתה בין היתר לחקירת החשוד, שבמסגרתה לדבריה הוא מודה בביצוע העבירות, וכן לעדויות ולמסמכים נוספים המצויים בתיק.