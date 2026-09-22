אירוע חריג בכלא נווה תרצה: לינון ששון, הנאשמת במעורבות ב רצח בניהו רזי , פונתה היום (שלישי) לבית החולים בחשד לאירוע מוחי - ימים בלבד לאחר שהתלוננה על כאבי ראש חריגים, קשיי ראייה וקושי בהליכה.

החשודים ברצח בניהו רזי לפני התקרית ( צילום: דוברות המשטרה )

ששון (46) תושבת ירושלים, היא אימו של אביאור ששון, המואשם ברצח בפרשה. היא מואשמת בסיוע לאחר מעשה ובשיבוש מהלכי משפט. ביום שישי האחרון הגישה עורכת דינה של ששון, חן מאירי, עתירה בהולה לבית המשפט, שבה טענה כי שב״ס נמנע מלהעניק לה טיפול רפואי הולם, חרף התלונות על מצבה.

בתגובה לעתירה טענו בשב״ס כי ששון הציגה מצג שווא שלפיו היא מתקשה ללכת. ״כאשר העצורה נכנסה למרפאה היא עשתה זאת במצג כשהיא מתקשה ללכת, וביציאתה מהמרפאה הלכה באופן חופשי, לא מעדה ולא נתקלה בקירות״, נכתב בתגובה.

אלא שהיום, ימים ספורים לאחר אותה תגובה, פונתה ששון מנווה תרצה לבית החולים, שם עלה חשד כי לקתה באירוע מוחי.

לינור ששון ( צילום: אלבום פרטי )

עו״ד מאירי מסרה: ״צר לי ששב״ס, חרף תחנונים ועתירות, בחר לראות את העצורה כמתחזה, והתוצאה לא איחרה לבוא". מאירי מתחה ביקורת גם על השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "טיפול נאות בעצורים לא מספק רייטינג - ומכאן שמאפשר זילות בחיי אדם״.