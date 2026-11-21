מזג האוויר צפוי להיות היום (שבת) מעונן חלקית עד מעונן, והטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. בלילה צפוי להיות מעונן חלקית.

מזג האוויר צפוי להיות היום (שבת) מעונן חלקית עד מעונן, והטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. בלילה צפוי להיות מעונן חלקית.

מזג האוויר צפוי להיות היום (שבת) מעונן חלקית עד מעונן, והטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה ברוב אזורי הארץ. בלילה צפוי להיות מעונן חלקית.