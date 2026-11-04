המשטרה ושב"כ עצרו בשעות הלילה (בין שלישי לרביעי) את היועץ הפוליטי והפעיל החברתי עבד אבו שחאדה, שעבד בעת האחרונה גם ברשת "אל-ג'זירה" הקטארית - והוא קרוב משפחתו של יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה . לאחרונה שב היועץ מקטאר, שם ערך ריאיון עם חבר הכנסת לשעבר עזמי בשארה - שהיה מקימי בל"ד ונחשד בסיוע לחיזבאללה בזמן מלחמת לבנון השנייה - וסנגוריו טוענים כי זו הסיבה למעצרו, על אף שבריאיון אין התבטאויות פליליות. לטענת סנגוריו, הריאיון התקיים במסגרת עבודתו העיתונאית של אבו שחאדה.

היועץ חשוד במגע עם סוכן חוץ במסגרת חקירה משותפת של ימ"ר תל אביב ושב"כ, ובבית המשפט השלום בל אביב הוארך מעצרו בחמישה ימים - בדיון שבו טענה המשטרה כי מדובר בחקירה ביטחונית רגישה שנמצאת בראשיתה. השופטת שלי קוטין הסכימה כי יש להאריך את המעצר בעילת מסוכנות.

גלריה עבד אבו שחאדה ( צילום: פייסבוק )

הצ'ק שפדה יו"ר בל"ד עבור עבד

למרות בקשת המשטרה לצו איסור פרסום גורף על המקרה, השופטת ביטלה את הצו וכתבה בהחלטתה: "אציין כי הכלל הוא כלל פומביות הדיון. עיינתי בתיק החקירה ועיינתי במסמך ולא מצאתי כי בקיום הדיון בדלתיים פתוחות ושלא תחת צו איסור פרסום, יש כדי לפגוע בביטחון המדינה המצדיק חריגה מכלל זה".

בדיון ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו של אבו שחאדה בשמונה ימים, בטענה שמדובר בחקירה ביטחונית רגישה הנמצאת בראשיתה. לדבריה, בפני בית המשפט הוצגו חומרי חקירה חסויים של המשטרה ושב"כ, וקיימות שמונה פעולות חקירה מהותיות החשופות לשיבוש. עוד אישרה כי במהלך חיפוש בביתו של החשוד נתפסו מחשב וארנק דיגיטלי.

במהלך הדיון התעורר ויכוח סביב עיסוקו של אבו שחאדה. בתחילה אישרה נציגת המשטרה כי הוא עיתונאי, אך לאחר הפסקה חזרה בה וטענה: "הוא לא עיתונאי, לא מדובר בעיתונאי, מדובר ביועץ פוליטי". מנגד טענו סנגוריו כי הוא עוסק בעיתונות זה כשש שנים, וכי הריאיון עם בשארה נערך במסגרת עבודתו באתר "ערב 48".

הסנגורים ביקשו לדעת אם בידי החוקרים ראיות לכך שהמפגש עם בשארה חרג מהקלטת ריאיון לפודקאסט או כלל העברת מידע ביטחוני. נציגת המשטרה נמנעה מלפרט והפנתה לחומרי החקירה החסויים. בהגנה טענו כי מדובר בריאיון פומבי שתוכנו זמין ברשת, וכי עצם המפגש עם בשארה אינו מהווה עבירה פלילית. "אין מדובר במפגש חשאי שתוכנו לא ידוע, אלא בפעילות עיתונאית שתוכנה גלוי וניתן לבחינה", טענו הסנגורים.

עוד טענו כי לא הוצג אישור מפרקליטות המדינה לפתיחת חקירה נגד עיתונאי, וכי מדובר במעצר שווא. לדבריהם, המשך המעצר עלול ליצור "אפקט מצנן על חופש הביטוי של כל עיתונאי ערבי". הם ביקשו לשחררו לאלתר, ולחלופין להעבירו למעצר בית בפיקוח.

ח"כ לשעבר עזמי בשארה. נחשד בסיוע לחיזבאללה בלבנון השנייה ( צילום: Lefteris Pitarakis/AP )

השופטת שלי קוטין דחתה את טענות ההגנה וקבעה כי מחומרי החקירה עולה חשד סביר וכי מתקיימת עילת מעצר של מסוכנות. בהתייחס לטענה שמדובר במעצר שווא ציינה כי החשוד משמש יועץ פוליטי ואינו מחזיק בתעודת עיתונאי, וכי גם אם היה נחשב לעיתונאי, לא התרשמה שהחקירה נוגעת לליבת עבודתו העיתונאית באופן המחייב אישור מיוחד. בהתחשב בהיעדר עבר פלילי ובפעולות החקירה שנותרו לביצוע, האריכה השופטת את מעצרו עד יום ראשון.

הפרשה הקודמת

שמו של עבד עלה גם ב פרשת בל"ד והכסף הקטארי , שבה נחתמו ב-2021 הסדרי טיעון שבמסגרתם הורשעו בכירי בל"ד. למרות ששמו עלה, עבד לא נחשד בפרשת בל"ד והכסף הקטארי, ובשלב הזה לא ידוע האם יש קשר בין שתי הפרשות. במסגרת אותה פרשה, פעילי בל"ד הביאו מיליוני שקלים על פי החשד מקטאר ומעזמי בשארה, דרך מעבר ירדן. המפלגה הלבינה את הכסף בין השאר באמצעות חתימה על חוזי שכירות מול בעלי נכסים ואז הצהירה כאילו פועל שם מטה של המפלגה. אחד המשכירים הוא עבד. עוד נחשף כעת כי אחת הראיות שמקור הכסף בקטאר הובאה באמצעות מדובב, שעדותו נחשפת כאן לראשונה.

פרשת בל"ד עסקה בעבירות של זיוף ומרמה של בכירי המפלגה ב-2013-וב-2015. במהלך החקירה עלה כי המפלגה נכנסה לגירעון של מיליוני שקלים, וכי אנשיה הקימו מנגנון להלבנת כספים רבים שהגיעו מחו"ל. אחת הדרכים להלבנת הכסף הייתה כאמור באמצעות כך שאנשי המפלגה חתמו עם בעלי נכסים על חוזי שכירות, ואז הגישו למבקר המדינה את החוזים וטענו שהופעלו שם מטות. בעוד שלמפלגת בל"ד יש בשגרה 34 מטות, הרי שבתקופת הבחירות דיווחה כי שכרה 541 מטות - יותר ממפלגת הליכוד - בסכום של כ-1.4 מיליון שקלים.

המפלגה הוציאה צ'קים של תשלום למשכירים, אך במקום להעביר אותם לבעלי הנכסים הם נפדו בידי אנשי המפלגה בצ'יינג'ים, כשלא ברור לאן נעלם הכסף, ולפי החשד הוא חזר לקופת המפלגה. למשל, יו"ר המפלגה כיום, סאמי אבו שחאדה, פדה צ'קים בצ'יינג' ביפו וקיבל עבורם כסף מזומן שאמור היה להגיע למשכירים כתשלום. בפועל, הכסף נעלם.

אחד מאותם אלה שהשכירו למפלגה נכס, שבאמצעותו הלבינה את הכסף, הוא כאמור עבד, תושב יפו וקרוב משפחתו של סאמי אבו שחאדה, שנעצר הלילה. בחקירה נשאל סאמי אבו שחאדה: "כיצד אתה מסביר את העובדה שכל מי שהשכיר כביכול נכס לבל"ד הוא מקורב ומקושר אליך?". הוא השיב: "זה הכי הגיוני בעולם, עליהם אני יכול לסמוך. רק אנשים שקרובים אליך מאמינים במפלגה ויכולים להיות רלוונטיים".

הצ'ק שפדה יו"ר בל"ד עבור עבד היה על סכום של 5,000 שקלים. המשטרה גבתה עדות מכמה משכירי מטות, חלקם הודו שחתמו על חוזה וחלקם לא, ורובם העידו שלא קיבלו את הכסף. את עבד, שעצור כעת, המשטרה בחרה שלא לזמן לעדות והוא גם לא היה חשוד. סאמי אבו שחאדה מסר לחוקרים כי אינו זוכר מה עלה בגורלו של הכסף שפדה עבור קרוב משפחתו.

סאמי אבו שחאדה: "מנסים לגנוב את הבחירות" ( צילום: עמית שאבי )

כמה עדים בפרשת בל"ד העידו כי להבנתם מקור הכסף שהוברח מירדן לישראל והולבן לכאורה הוא מקטאר, וגויס שם בידי עזמי בשארה. עדות לכך, הנחשפת כאן לראשונה, הושגה באמצעות מדובב שהוכנס לתא המעצר של אחד המבריחים שנתפסו עם מזוודת כסף במעבר הגבול עם ירדן.

"אני משמש כמדובב עבור משטרת ישראל ופועל במסגרת יחידה להב 433", העיד במשטרה המדובב בן המגזר הערבי, ששיתף כי המבריח סיפר לו "איך מעבירים את הכסף לחשבון הבנק של המפלגה. הוא אמר שבחור בשם עווד היה אחד מאלה שהיו מביאים את הכסף לארץ. התפקידים מחולקים כך שעורכי דין עסקו בזיוף, חלק הביאו את הכסף למנהל החשבונות, והוא ועוד שלושה היו מביאים את הכסף מחו"ל. הוא (אמר ש)הביא את הכסף מעזמי בשארה, העביר אותו למנהל חשבונות במפלגה, ואמר: 'אם אני אודה במשטרה שאני הבאתי את הכסף מבחוץ אני אשתחרר וזה לא יקרה, ואין שום דבר בזה'. הוא מפחד מעווד כי יש ביניהם סכסוך".

"הכסף שנתפס בשני המקרים (במעבר ירדן), אחד עם עווד, מקורו שונה בשני המקרים. כל פעם שנוסע לירדן הוא נפגש עם עזמי בשארה, ועזמי בשארה סידר פגישה עם האמיר מקטאר (ככל הנראה לגבי מימון האצטדיון בסכנין, נ"ב). הוא (לדבריו) שיקר פעמיים בחקירה לגבי ה-100 אלף שקלים (שנתפסו עליו במעבר ירדן, נ"ב), פעם אחת סיפר שמדובר בתרומה למסכנים, פעם שנייה סיפר שהלך לקנות זהב. לא אכפת לו שהוא נאלץ לשלם קנסות על הבאת הכספים מחו"ל, לא מדובר בסכומים משמעותיים עבורו. הוא אומר שאין אף אחד בארץ או בחו"ל שיוכל לפתוח עליו, ושאין שום הוכחות שהוא העביר או הביא את הכסף מחו"ל", המשיך המדובב.

הוא הוסיף כי המבריח אמר לו ש"אין בעיה עם זה שהכסף נכנס למפלגה, זה לא שמישהו הכניס את הכסף לכיס הפרטי. מדובר ב'טובת העם'. מדובר בתופעה פוליטית שגם קורית אצל היהודים, ואנחנו נעצרים רק בגלל שאנחנו ערבים".

היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט סבר שאין מספיק ראיות להוכחה כי מקור הכסף הוא מקטאר ושניתן לקשור את המעורבים בעבירות ביטחון, כך שכתב האישום בפרשה הוגש על עבירות זיוף ומרמה.

סאמי אבו שחאדה, יו"ר בל"ד, מסר בתגובה למעצר קרוב משפחתו: "נתניהו וזיני מגבירים את ניסיונותיהם לגנוב את הבחירות. הלילה המשטרה והשב"כ חטפו את העיתונאי עבד אבו שחאדה מביתו. הכוחות סירבו להציג צו מעצר, גנבו דברים מביתו מבלי להגיש רשימה של הפריטים, ועד עכשיו הם מסרבים למסור מידע לגבי המיקום שלו.