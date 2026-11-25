דרמה במשפט נתניהו : השופטת רבקה פרידמן פלדמן קבעה היום (רביעי) בדיון שנערך כי ישנו סיכוי נמוך להרשעה בתיקים 2000 (פרשת נתניהו - מוזס) ו-4000 ( פרשת וואלה - בזק) . הדברים נאמרו בפניה של היועמ"שית גלי בהרב מיארה שהתייצבה לדיון לבקשת השופטים - כשהדיון עצמו היה קצר ביותר ונמשך כעשר דקות בלבד. בנוגע לתיק 1000 ( תיק המתנות ) אמרה השופטת לבהרב מיארה כי ניתן להגיע להסכמות וכי יש "לחתור לסיום המשפט".

גלריה ( צילום: נועם מושקוביץ )

היועמ"שית מגיעה לבית המשפט ( צילום: גיל יוחנן )

היועמ"שית השיבה לדברי השופטת: "יש שתי דרכים לסיום התיק: או הכרעת דין או הסדר שנותן ביטוי לאופי המעשים והעבירות. נקיים בחינה לגבי הדברים שאמרו כבודכם. אנחנו נכונים לכל אחת משתי הדרכים האלה לסיום התיק".

השופטת פרידמן פלדמן אמרה בדיון: "אנחנו זימנו את היועמ"שית מאחר ומי שחתום על כתב אישום הוא היועמ"ש. אנחנו מבהירים שאין בכך שום הבעת אי אמון בפרקליטים. אנחנו בנקודת מוצא שנכון לבחון כיצד יש להמשיך. האינטרס הציבורי מחייב חשיבה מחדש. אנחנו רוצים לשקף איך אנחנו מבינים את הדברים".

לדברי השופטת: "המוקד האישום הראשון סעיף השוחד, הוא מעורר קשיים ניכרים. לכאורה קשה לקבוע דברים עובדתיים נוכח נתונים אובייקטיביים שאינם. יש ספק רציני על מודעות נתניהו בזמן אמת על היענות חריגה. יש לנו ספק אם כתב האישום מגלה עבירה בכך שהוא לא חדל את השיח עם מר מוזס. אנו מעריכים כי יש סיכוי נמוך להרשעה". השופטים אומרים בהקשר לתיק 2000, כי זה לא מצב של העדר ראיות, אלא העדר עבירה. כלומר, מסתמן זיכוי לחמת חוסר אשמה ולא חוסר ראיות.

בנוגע לתיק 1000 אמרה השופטת: "לדעתנו, בכפוף לבקשה לחיקור דין, עיקר הראיות לפנינו, נדמה לנו שבאישום זה ניתן להגיע להסכמה, אנו פתוחים לכל אפשרות, סבורים שצריך למצוא דרך הגיונית לחתור לסיום המשפט".

התייצבה לצורך "דיאלוג דו צדדי"

היועמ"שית התייצבה לדיון במשפט נתניהו בניגוד לרצונה, לאחר שהשופטים למעשה כפו זאת עליה. בהחלטת השופטים רבקה פרידמן-פלדמן, משה בר-עם ועודד שחם לזימון בהרב-מיארה, נכתב כי "לאחר ששקלנו את עמדת היועמ"שית, הגענו למסקנה כי יש בכל זאת ערך מוסף בהתייצבותה של היועצת המשפטית עצמה. הטעם לכך הוא שעל מנת לקיים דיאלוג דו-צדדי תכליתי, להערכתנו יש צורך בכך שהגורם האחראי לקבלת ההחלטות יוכל לשמוע את הדברים במישרין ולהתייחס אליהם במידת הצורך".