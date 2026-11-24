ביהדות התורה מתכוננים להתחיל במו"מ רשמי עם מפלגת "ישר!" של גדי איזנקוט, ולשם כך עמלים על הקמת צוות רשמי שידון באופן גלוי ומוצהר על תנאים לכניסה לממשלה. במפלגה החרדית מחכים לאישור רשמי מהרבנים לפתוח בהליך, אך יציבו שורת תנאים, בהם שלא יחול אף שינוי מהמצב שהיה קיים לפני פקיעת חוק "תורתו אומנותו": כל מי שרשום בישיבה יזכה לפטור מגיוס עד גיל הפטור - זהו תנאי בסיסי בעיני החרדים. כמו כן, ביהדות התורה ידרשו להמשיך להפעיל מערכות חינוך מפלגתיות פרטיות במימון המדינה בלא התערבות בתכנים הנלמדים בהן, ושמירה על הסטטוס-קוו בנושאי דת ומדינה.