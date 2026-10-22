במשך יותר מחצי שנה ניהל ניצב-משנה תומר שטראוס, קצין בכיר בלהב 433, מאבק משפטי שהתגלגל בין שלוש ערכאות בניסיון למנוע את פרסום שמו - לאחר שנחקר במח"ש בחשד למעשים מגונים ולהטרדה מינית בשוטרת שהייתה כפופה לו ישירות. הערב (חמישי) התיר בית המשפט העליון לפרסם את שמו.

התיק הפלילי נגד שטראוס נסגר מחוסר ראיות, ובהליך הפיקודי-משמעתי הוחלט להסתפק ב"הערת מפקד". הקצין טען כי מדובר בעלילה, וכי פרסום שמו יגרום לו נזק חמור.

( רדאד ג'בארה )

העליון דחה את בקשתו, וקבע כי לא הוכח שייגרם לו נזק חמור המצדיק איסור פרסום. בהחלטה הודגש כי "איסור הפרסום אמור להישאר חריג ולא כלל", וכי יש חשיבות לדיון ציבורי בחשדות לעבירות מין גם כאשר התיק נסגר. במסגרת ההליכים עיין בית המשפט המחוזי בחומרי החקירה וקבע כי "לא מדובר במצב חריג של עלילת שווא ברורה".

עו"ד לירן זילברמן, סנגורו של נצ״מ שטראוס, מסר כי "תומר שטראוס הוא קצין עתיר זכויות, שעמד שנים רבות בחזית בלחימה בפשע. לצערנו הוא התמודד בעת האחרונה עם תלונה כוזבת, של שוטרת שהייתה על סף הדחה ובחרה להגיש נגדו תלונת שווא למח"ש.

"אנו מודים למחלקה לחקירות שוטרים על כך שקיבלה את גרסתו של שטראוס, חשפה את האמת מאחורי התלונה הכוזבת וגנזה את התיק, ומודים למחלקת משמעת במשטרה שסגרה את התיק אף במישור המשמעתי. סגירת התיק במישור המשמעתי מלמדת אף היא כאלף עדים על היותה של התלונה, תלונת שווא", אמר.

שמו של נצ"מ שטראוס עלה בשנה שעברה ב הקשר לפרשה אחרת - אז נחקר ראש להב 433 ניצב מני בנימין בחשד שקידם את שטראוס, בן דודה של אשתו, למפקד זרוע חקירות ביאחב"ל. אולם בסביבת הניצב מתחו ביקורת על החקירה: "זו חקירה ללא עבירה. על פי הגדרת 'קרוב' בחוק אין ניגוד עניינים".

במח"ש טענו כי נצ"מ שטראוס מוגדר כקרוב משפחתו של בנימין, אך בסביבת הניצב תהו אז כיצד ייתכן שנקבע כי פעל בניגוד עניינים, שעה שבתקופת שירותם במחוז הצפון כיהן בנימין כמפקדו של שטראוס במשך שלוש שנים, כאשר פקודת המשטרה אינה מגדירה "בן דוד של אשתו" כ"קרוב משפחה".