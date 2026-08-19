ירושלים תרשום ביום שישי הקרוב אבן דרך משמעותית עם פתיחתו של קו L3, המקטע הראשון מתוך התוואי הירוק של הרכבת הקלה. הקו החדש, שמשתרע לאורך 7 קילומטרים וכולל 13 תחנות (12 חדשות ותחנה אחת משותפת), יחבר בין תחנת הטורים ברחוב יפו לבין שכונת מלחה בדרום העיר, וישפר באופן דרמטי את הנגישות עבור תושבי הבירה והמבקרים בה.

גלריה 12 תחנות חדשות. המקטע הראשון של "הקו הירוק" בירושלים ( צילום: ארנון בוסאני )

התרחבות הרשת מגיעה בזמן שבו הביקוש לתחבורה ציבורית בירושלים שובר שיאים: רק לאחרונה חצה קו L1 (הקו האדום הוותיק) את רף 4.6 מיליון הנוסעים בחודש. מטרת העל של הרחבת הרשת היא לייצר מענה לעומסים הגוברים, לחבר בין חלקי העיר השונים ולספק אלטרנטיבה מהירה, רציפה ויעילה לרכב הפרטי.

הרכבות בקו L3 יפעלו בשבועות הראשונים במתכונת הרצה מדורגת - בתדירות של כ-12 עד 15 דקות. בהמשך, התדירות תוגבר לכ-8 עד 10 דקות בשעות השיא, מתוך כוונה לצופף את הזמנים ככל שמהלכי ההרצה יתייצבו. ברשויות התחבורה מעריכים כי מעבר לרשת קווים, יפזר את העומסים הכבדים המוכרים מהקו האדום, ימנע צווארי בקבוק בתחנות המרכזיות ויאפשר ויסות יעיל יותר של עשרות אלפי נוסעים ביום ברחבי העיר. עם זאת, בצוות אב לתחבורה מבהירים כי מאחר והרכבת פועלת במפלס הרחוב, היא נותרת חלק מהמרקם העירוני ומושפעת מתנועת הדרכים.

לאורך המסלול, משרת הקו מוקדים עירוניים מרכזיים ועובר בתחנות בנייני האומה, קריית הממשלה, קמפוס גבעת רם של האוניברסיטה העברית, פארק הייטק העברית, הגן הבוטני, גבעת מרדכי, פת, גוננים, מכון לב, מרכז הטניס, אצטדיון טדי, היכל הארנה וקניון מלחה.

בשורה פחות משמחת מגיעה לחובבי הספורט וההופעות: באופן חריג, בהוראת המשטרה ומסיבות ביטחוניות וניהול קהל, תחנת הרכבת הקלה הסמוכה לאצטדיון טדי ולהיכל הארנה תהיה סגורה בזמן אירועי ענק - שעבורם בדיוק היא נועדה - והנוסעים ינותבו ברגל אל התחנות הסמוכות, למשל זו בקניון מלחה.

עובדי הממשלה ייתנו דוגמה אישית?

אף שהחזון הראשוני לפיתוח הקו הירוק הוצג כבר לפני כעשור, הליכי התכנון, המכרזים והעלייה לקרקע לקחו זמן רב, עד שמועד ההפעלה הרשמי נקבע למרץ 2026. גם בטווח הקצר הזה לוח הזמנים התברר כנזיל, והפתיחה שהייתה אמורה להתממש במרץ נדחתה תחילה למאי, בהמשך ליוני, ורק כעת באוגוסט היא יוצאת לפועל.

בחברות הממשלתיות ובגופי הביצוע מייחסים את העיכובים הללו בראש ובראשונה להשלכות הישירות של המלחמה. אירועי 7 באוקטובר, המתיחות הממושכת מול איראן והסלמת המצב הביטחוני, יצרו אי ודאות קשה מול הספקים והחברות הזרות. אזהרות הפינוי מטעם השגרירויות הזרות הובילו לנטישה של מאות עובדים מחוץ לארץ ולשיבושים קשים בשרשרת האספקה של רכיבי תשתית קריטיים, מה ששיתק את הקצב בשטח.

יוריד את העומס מ"הקו האדום" ( צילום: ארנון בוסאני )

רכבת כל 8 עד 10 דקות ( צילום: ארנון בוסאני )

פתיחת המקטע מסמנת את מעברה של ירושלים ממערכת בעלת קו בודד לרשת רכבות קלות מצטלבת, הראשונה מסוגה בישראל. הקו החדש מצטרף לקו L1 הוותיק הפועל בין נווה יעקב להדסה עין כרם, ומציע שתי תחנות מעבר והחלפה מרכזיות: בתחנת הטורים ובאזור התחנה המרכזית ובנייני האומה. החיבור בנקודות אלה נועד לאפשר מעבר מהיר ונוח בין הקווים השונים, כמו גם סנכרון עם תחנת הרכבת הכבדה יצחק נבון ועם קווי האוטובוס הבין עירוניים. בעתיד מתוכנן להתחבר אליו גם חניון "חנה וסע" במחלף בייט, עבור הבאים לעיר דרך כביש 16.

"אנחנו נמצאים בעיצומו של מהלך היסטורי בישראל. הקמת רשת רכבות קלות שמייצרת מציאות חדשה בתחבורה הציבורית", אמר תמיר כהן, מנכ"ל צוות אב לתחבורה לירושלים. "הרשת הזו היא מנוע של קישוריות, נגישות וצמיחה כלכלית. היא מחברת בין שכונות, מוקדי תעסוקה, מוסדות השכלה ובריאות, מרכזי תרבות ופנאי, ותשפר את השירות לתושבים ולבאים בשעריה מהארץ ומהעולם. החיבורים לרכבת ישראל, לקווי האוטובוס ולחניוני 'חנה וסע' יהפכו את הרשת לחלק ממערך תחבורה ארצי רציף, שמאפשר הגעה נוחה יותר אל עיר הבירה וממנה".

נזק של מאות מיליונים ועיכוב הפרויקט. הפגנת קיצונים בירושלים על קו הרכבת הקלה ( צילום: מוטי פרץ )

"הקו החדש מגיע עד למפתן של קריית הממשלה. כתפיסה, תחבורה היא לא רק דרך להזיז אנשים מנקודה לנקודה, אלא מנוע לפיתוח עירוני. אני בטוח שעובדי הממשלה שמגיעים למשרדים בירושלים יתנו דוגמה אישית, יוותרו על הרכב וייסעו ברכבת״, הוסיף כהן.

"תוך שנה עד שנתיים נפתח את כל הרשת"

פתיחת קו L3 היא רק השלב הראשון בהתרחבות הרשת. בחודשים הקרובים מתוכננת פתיחתו של קו L4 שיחבר את מרחב גילה לרשת, ובהמשך צפוי להיפתח המקטע הצפוני לכיוון הר הצופים. אלא שבניגוד למקטע הדרומי שנפתח כעת, העבודה על המקטע הצפוני התבררה כמורכבת ומסובכת בהרבה.

התחנה הסמוכה תהיה סגורה באירועי ענק. טקס פתיחת המכביה באצטדיון טדי ( צילום: לע"מ )

באזורים כמו ציר בר אילן, העבודות מלוות באופן יומיומי בוונדליזם קשה, התנכלויות, השחתת תשתיות ושריפת גדרות וציוד מצד גורמים קיצוניים בחברה החרדית. הנזק המצטבר לקופת המדינה לאורך תקופת העבודות, נתפס במספרים דרמטיים ומסתכם כבר במאות מיליוני שקלים - שמוקצים לאבטחה היקפית, תיקון תשתיות ושיקום הנזקים, מה שמעורר חשש כבד מעיכובים נוספים בפתיחת המקטעים הבאים.

"אנחנו לא עוצרים לרגע", סיכם כהן. "תוך שנה עד שנתיים נפתח את כל הרשת. הקו הבא ייפתח כבר בטווח של פחות משנה, ומיד אחר כך ניכנס לישורת הקריטית של החיבור לגילה".

אישור ההפעלה הסופי מחברת הבקרה והבטיחות הבינלאומית (ה-ISA) טרם ניתן, אך השירות צפוי להחל לפעול ביום שישי הקרוב. אתמול (שלישי) ערכו שרת התחבורה מירי רגב וראש העיר ירושלים משה ליאון, סיור מקדים לאורך התוואי, ובו בירכו על המעבר של הבירה מעיר בעלת קו בודד לרשת רכבות קלות מצטלבת.