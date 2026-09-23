תאונה קשה, במהלך חופשת ה"גשר" בין יום הכיפורים לסוכות: נער בן 15 נפצע הערב (רביעי) באורח אנוש מפגיעת רכב בצומת צבר שבכביש עכו-חיפה. הוא פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה תוך כדי פעולות החייאה.
הדיווח על פציעתו של הנער בתאונת דרכים בקריית ביאליק התקבל במוקד מד"א במרחב כרמל בשעה 23:10. חובשים ופרמדיקים של מד"א החלו בביצוע פעולות החייאה בנער, שסובל מחבלה רב-מערכתית.
פרמדיקית במד"א גילי ברליה, חובש בכיר במד"א אלחנן בינר וחובש ביחידת האופנועים של מד"א שלמה פוקס סיפרו: "הנער שכב על הכביש לאחר שנפגע מרכב, כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה רב-מערכתית. מיד התחלנו בפעולות החייאה שכללו מתן מכות חשמל מדפיברילטור והנשמות, ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים, כשמצבו מוגדר אנוש".