תאונה קשה, במהלך חופשת ה"גשר" בין יום הכיפורים לסוכות: נער בן 15 נפצע הערב (רביעי) באורח אנוש מפגיעת רכב בצומת צבר שבכביש עכו-חיפה. הוא פונה לבית החולים רמב"ם בחיפה תוך כדי פעולות החייאה.

הדיווח על פציעתו של הנער בתאונת דרכים בקריית ביאליק התקבל במוקד מד"א במרחב כרמל בשעה 23:10. חובשים ופרמדיקים של מד"א החלו בביצוע פעולות החייאה בנער, שסובל מחבלה רב-מערכתית.

הדיווח על פציעתו של הנער בתאונת דרכים בקריית ביאליק התקבל במוקד מד"א במרחב כרמל בשעה 23:10. חובשים ופרמדיקים של מד"א החלו בביצוע פעולות החייאה בנער, שסובל מחבלה רב-מערכתית.

הדיווח על פציעתו של הנער בתאונת דרכים בקריית ביאליק התקבל במוקד מד"א במרחב כרמל בשעה 23:10. חובשים ופרמדיקים של מד"א החלו בביצוע פעולות החייאה בנער, שסובל מחבלה רב-מערכתית.