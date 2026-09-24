באוניברסיטת סטנפורד, מהמוסדות היוקרתיים בעולם, ביקשו להציג תמונה של גיוון והכלה - באמצעות מחיקת סטודנט לבן והחלפתו בצעירה שחורה. מחלקת המגורים וההסעדה של האוניברסיטה השתמשה בבינה מלאכותית כדי להחליף את הסטודנט בילי רמירז בצילום אמיתי, במטרה לפרסם את שירותיה ולהציג את המוסד כמגוון. שני סטודנטים נוספים שמופיעים בתמונה זכו גם הם ל״טיפול״ - כשפניהם הוחלפו למעשה כך שייראו רזים ומושכים יותר.

המקור אחרי AI תמונה ימין - צילום: Stanford R&DE | תמונה שמאל - צילום: Stanford R&DE

למרות ההבדלים הבולטים בין התמונה האמיתית לזו שעברה טיפול על-ידי בינה מלאכותית, הכרזה הוצבה במתחם מגורים בקמפוס כאילו מדובר בצילום רגיל של שלושה חברים מחייכים כשבידיהם צלחות אוכל.

ההשוואה בין התמונות התפשטה ברשת החברתית Fizz, הפופולרית בקמפוסים, ומשם הגיעה לתקשורת הארצית. לאחר שההחלפה עוררה ביקורת ציבורית, פרט נוסף שנחשף הפך את הפרשה למוזרה עוד יותר: רמירז, כביכול סטודנט לבן שהוחלף לטובת ״גיוון״, מזדהה כלטיני. התצלום המקורי צולם באירוע בקמפוס ב-2024, והאוניברסיטה כבר השתמשה בו בעבר. עם זאת, כאמור בעריכה החדשה הוחלפה גם החולצה שלבש רמירז, של רשת GAP, בסווצ'ר של סטנפורד.

רמירז סיפר כי היה בדרכו לקמפוס כשחבר שלח לו את שתי התמונות זו לצד זו. השינוי גרם לו לצחוק, הוא העיד, אך בהמשך השעשוע הוחלף בכעס. ״הייתי המום״, סיפר לעיתון הסטודנטים של הקמפוס. ״אבל אחרי שהסתכלתי על ההשוואה גם התעצבנתי. אני לא מסכים שסטנפורד תקבל החלטות כאלה לגבי האופן שבו מייצגים אותנו״. לדבריו, ״לראות את הזהות שלי משתנה ולהישאר מחוץ לתמונה גרם לי להרגיש מושתק ומחוק מייצוג שהיה אמור לכלול אותי״.

באוניברסיטה אישרו את אמיתות הסיפור והסירו את הכרזה. דוברת מטעם המוסד האקדמי מסרה כי שינוי דמויות של סטודנטים באמצעות בינה מלאכותית, בלי לציין שהצילום נערך, הפר את מדיניות האוניברסיטה. כעת מבטיחים שם הדרכה נוספת לעובדים ובדיקה טובה יותר של פרסומים.

מי החליט שרמירז צריך להיעלם, ולמה דווקא הוא? על כך לא נמסר הסבר. רמירז עצמו אמר כי ״סטנפורד רוצה להציג תמונה של 'כן, אנחנו מגוונים', אבל היא צריכה לפעול כדי ליצור קהילה מגוונת״. מנתוני האוניברסיטה עולה ששיעור הסטודנטים השחורים בקרב המצטרפים למחזור 2028 ירד ל-4.5%, לעומת 8.9% במחזור הקודם. שיעור הסטודנטים הלטינים ירד מ-16.7% ל-14.6%.

הפרשה מגיעה בעוד ממשל טראמפ מכוון אל תוכניות הגיוון של אוניברסיטאות פרטיות באמצעות כלי כבד בהרבה מכרזת פרסום - משרד האוצר ורשות המסים הציעו לשלול את הפטור הפדרלי ממס ממוסדות שיפלו סטודנטים על בסיס גזע, צבע עור או מוצא, גם אם יטענו שההעדפה נועדה לקדם הכלה.

ההצעה נוגעת לקבלה ללימודים, למלגות ולתוכניות אחרות שמפעילות האוניברסיטאות. אם תאושר, היא תיכנס לתוקף במאי הקרוב. ״מיתוג מחדש של העדפות גזעיות כשוויוניות או כמקדמות גיוון לא משנה את אופיין המפלה״, הצהיר שר האוצר סקוט בסנט. הממשל מעריך שההצעה עשויה להשפיע על כ-18 אלף מוסדות פרטיים. איגוד של מנהלי כספים במוסדות להשכלה גבוהה הזהיר בתגובה מפגיעה במלגות המיועדות לקבוצות מיעוט.

הכלה? לא ליהודים

בסטנפורד עצמה, הוויכוח על גזע הגיע גם לבית הספר לרפואה. משרד המשפטים פתח במרץ בבדיקה של הליכי הקבלה אליו, בחשד שנעשה שימוש פסול במוצא המועמדים. הוא דרש מהאוניברסיטה נתוני קבלה של שבע שנים, כולל ציוני מבחנים ומידע על גזע המועמדים. סטנפורד מסרה שהיא אוסרת אפליה לא חוקית בקבלה ללימודים. במקרים אחרים משרד המשפטים כבר קבע שבתי הספר לרפואה של ייל ושל UCLA הפלו מועמדים על בסיס גזע, והשבוע הודיע על ממצא דומה גם נגד אוניברסיטת קליפורניה בסן פרנסיסקו.

התקדים שעליו נשען הממשל במאבק על הפטור ממס מגיע מ-1983: בית המשפט העליון אישר אז לשלול אותו מאוניברסיטת בוב ג׳ונס, שאסרה על קשרים זוגיים בין סטודנטים מגזעים שונים. כעת מבקש הממשל להחיל איסור גורף גם על העדפות שהמוסדות מציגים כאמצעי לקידום גיוון. התמונה של רמירז אינה כשלעצמה עילה לשלילת הפטור לפי ההצעה, אבל היא הפכה את הוויכוח המופשט על ״ייצוג״ למשהו שקל מאוד לראות.

לסטודנטים יהודים וישראלים בסטנפורד יש סיבה משלהם להתבונן בוויכוח על ״הכלה״: ועדה שמינתה האוניברסיטה לבדיקת אנטישמיות קבעה בדוח מ-2024 שתוכניות הגיוון שלה התעלמו לא פעם מיהודים ומישראלים, אף שהם התמודדו עם עוינות בקמפוס.

הוועדה שמעה גם תלונות על השחתת מזוזות שלא נחקרו כראוי ועל עובדים יהודים שנדחקו לקבוצת ״לבנות״ במסגרת תוכנית גיוון, בלי שניתן להם מקום לדבר על אנטישמיות. הוועדה המליצה להכיר ביהודים ובישראלים בתוכניות הגיוון, ובהמשך לעבור לגישה שתכלול אנשים מכל הרקעים. בשבוע שעבר ביקש גם המרכז לזכויות אדם על שם לואיס ברנדייס ממשרד האוצר להבהיר שהתקנה המוצעת תחול על אפליה נגד יהודים וישראלים.