לאחר שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר סירב לחתום על שורת מינויים בקצונה הבכירה במשטרה, החליט בצעד חריג מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, להציב כ-15 קצינים בתפקידים שאליהם נבחרו, בעקבות צורך מבצעי דחוף באיושם. כך נודע היום (שישי) ל-ynet. כדי להתגבר על היעדר חתימת השר, הקצינים הוצבו תחת ההגדרה "סיפוח מבצעי" וכבר ממלאים בפועל את תפקידיהם.

בין התפקידים הרגישים שאוישו בדרך זו נמצא תפקיד ראש חטיבת התביעות במשטרה, החטיבה שאמונה על מדיניות התביעה המשטרתית ועל הגשת כתבי אישום נגד כ-90% מהנאשמים בישראל. לאחר שראש החטיבה הקודם, דוד זמיר, סיים את תפקידו, נותר התפקיד במשך תקופה ללא מפקד קבוע.

מי שנבחרה על ידי סגל הפיקוד הבכיר לעמוד בראש החטיבה היא ניצב-משנה דנה עמית, שכבר החלה למלא את התפקיד בפועל במסגרת אותו "סיפוח מבצעי", אף שהשר טרם חתם על מינויה.

המהלך מאפשר למעשה לקצינים למלא את התפקידים שאליהם נבחרו ולשאת באחריות הנלווית להם, מבלי שהליך המינוי הרשמי הושלם. מדובר בפתרון שנועד לתת מענה למצוקה הפיקודית במשטרה, על רקע עיכוב המינויים והקושי להותיר תפקידי מפתח בארגון ללא איוש.