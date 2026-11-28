קטע מצוק קרס הבוקר (יום שבת) בשטח חוף שמורת אפולוניה שבהרצליה, בעדות נוספת לסכנה שנשקפת בחופי ישראל. זה קרה אחרי שבעבר קרסו קטעי מצוק אחרים, למשל

קטע מצוק קרס הבוקר (יום שבת) בשטח חוף שמורת אפולוניה שבהרצליה, בעדות נוספת לסכנה שנשקפת בחופי ישראל. זה קרה אחרי שבעבר קרסו קטעי מצוק אחרים, למשל

ראש העיר הרצליה, יריב פישר, שעומד להתמנות בשבוע הבא ליו"ר פורום רשויות החוף, אמר כי "למרבה המזל האירוע הסתיים ללא נפגעים אבל אי אפשר להמשיך לסמוך על הנס. מצוקי החוף הם פצצה מתקתקת, והקריסה הבוקר היא תזכורת נוספת לסכנה הממשית לחיי אדם".

ראש העיר הרצליה, יריב פישר, שעומד להתמנות בשבוע הבא ליו"ר פורום רשויות החוף, אמר כי "למרבה המזל האירוע הסתיים ללא נפגעים אבל אי אפשר להמשיך לסמוך על הנס. מצוקי החוף הם פצצה מתקתקת, והקריסה הבוקר היא תזכורת נוספת לסכנה הממשית לחיי אדם".

ראש העיר הרצליה, יריב פישר, שעומד להתמנות בשבוע הבא ליו"ר פורום רשויות החוף, אמר כי "למרבה המזל האירוע הסתיים ללא נפגעים אבל אי אפשר להמשיך לסמוך על הנס. מצוקי החוף הם פצצה מתקתקת, והקריסה הבוקר היא תזכורת נוספת לסכנה הממשית לחיי אדם".