קטע מצוק קרס הבוקר (יום שבת) בשטח חוף שמורת אפולוניה שבהרצליה, בעדות נוספת לסכנה שנשקפת בחופי ישראל. זה קרה אחרי שבעבר קרסו קטעי מצוק אחרים, למשל בפברואר בחוף סידני עלי בהרצליה, או בדצמבר ליד נתניה.
רשות הטבע והגנים עדכנה כי הקריסה התרחשה ככל הנראה במהלך הלילה במתחם תע"ש שבתחום הגן הלאומי אפולוניה. לפי הרשות, הכניסה לשטח הייתה סגורה לציבור עוד לפני האירוע, בשל היותו אזור ביטחוני. "רשות הטבע והגנים מבקשת מהציבור להישמע לשילוט ולהימנע מכניסה לשטח הסגור", נמסר. "השהייה בתחתית המצוק אסורה ומסוכנת".
ראש העיר הרצליה, יריב פישר, שעומד להתמנות בשבוע הבא ליו"ר פורום רשויות החוף, אמר כי "למרבה המזל האירוע הסתיים ללא נפגעים אבל אי אפשר להמשיך לסמוך על הנס. מצוקי החוף הם פצצה מתקתקת, והקריסה הבוקר היא תזכורת נוספת לסכנה הממשית לחיי אדם".
לדברי פישר, "ההגנה על חופי ישראל היא אחריותה של המדינה. אני קורא לממשלה החדשה שתקום לקבל החלטה מיידית ומתוקצבת שתכיר בהתמוטטות המצוקים כאיום לאומי ותוביל לתוכנית חירום ארוכת טווח להגנת חופי ישראל. יש להקצות באופן מיידי את התקציבים הדרושים לרשויות לקדם ולבצע עבודות הגנה וייצוב של המצוקים, ולהאיץ את הקמת שוברי הגלים והפתרונות ההנדסיים הנדרשים".