חברת דירוג האשראי פיץ' התריעה היום במסמך שפרסמה, שאינו מהווה הודעת דירוג אשראי, כי המשק הישראלי עלול להיקלע לשיתוק פוליטי שישפיע גם עליו. ברקע קיים דירוג אשראי A עם תחזית שלילית, מצב שעלול לגרום בעתיד להפחתת הדירוג, מצב שהחברה עלולה להתחשב בו. במסמך שפרסמה נאמר כי הדירוג הנוכחי הולם לפי שעה את המצב, אולם חוסר היכולת להקים ממשלה בקרוב תקשה על הקטנת החוב הממשלתי של ישראל,העומד כיום על כ-70% מהתוצר (לעומת 60% לפני המלחמה). החברה התריעה מאי-יציבות פוליטית בתקופה הקרובה בישראל, אם לא תוקם ממשלה ויוכרזו בחירות חדשות.