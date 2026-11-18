לפני ההצבעה, בדיון במליאת הכנסת, עלה שר המשפטים יריב לוין וזעם על הניסיון לבטל את חוקי המהפכה המשפטית שקידם במהלך כהונתו. "תראו לאן דרדרתם את הכנסת, אלה שהטיפו לנו מוסר על הצורך לדון בכל דבר לעומק", תקף את חברי הכנסת מגוש השינוי.

לפני ההצבעה, בדיון במליאת הכנסת, עלה שר המשפטים יריב לוין וזעם על הניסיון לבטל את חוקי המהפכה המשפטית שקידם במהלך כהונתו. "תראו לאן דרדרתם את הכנסת, אלה שהטיפו לנו מוסר על הצורך לדון בכל דבר לעומק", תקף את חברי הכנסת מגוש השינוי.

לפני ההצבעה, בדיון במליאת הכנסת, עלה שר המשפטים יריב לוין וזעם על הניסיון לבטל את חוקי המהפכה המשפטית שקידם במהלך כהונתו. "תראו לאן דרדרתם את הכנסת, אלה שהטיפו לנו מוסר על הצורך לדון בכל דבר לעומק", תקף את חברי הכנסת מגוש השינוי.