רופא השיניים שוטה מוסייב הוא אחד משלושת הישראלים שהסתערו על המחבל בטיסת "פליי דובאי", שאותה לפי החשד ניסה טייס המשנה העומאני לרסק. בהמשך הוא העניק טיפול רפואי לטייס שנדקר, והציל את חייו.
מוסייב סיפר ל-ynet כי ״הטייס היה במצב קשה מאוד, עם דימומים חזקים בראש ובידיים. הייתי הרופא היחיד על המטוס. הצלחתי לעצור את הדם, והטייס היה במצב די יציב עד לקראת הנחיתה, ואז מצבו קצת הידרדר". הוא תיאר את רגעי נטרול המחבל: "היינו כמה אנשים גיבורים. השתלטנו על המחבל וקשרנו אותו, וכמובן היה קשוח אבל הצלחנו.
"הטייס תיקשר איתנו בזמן שהוא שכב על הרצפה וסיפר שהוא בן 39 עם שני ילדים. המחבל דקר אותו וקילל אותו. בזמן הזה לא חושבים, רק עושים. היינו פה ארבעה אנשים שהשתלטנו על כל הסיטואציה ואם לא זה, לא היינו מדברים איתכם. בחור בשם יניב הוא הראשון שקפץ עליהם. ראיתי שמשהו לא תקין ורצתי קדימה, לא חיכיתי שיקראו לי. באתי להילחם במחבל כששמעתי צעקות, לא באתי כדי להעניק עזרה רפואית, אבל אחרי שקשרנו את המחבל, טיפלתי בטייס הדקור".
מוסייב תיארו כי המחבל השתולל וניסה להשתחרר מאחיזתם: "עשינו לו כמה קשירות, גם ברגליים וגם בידיים. הוא השתולל אז קשרנו אותו עוד, ואז הוא נרגע והבין שהוא בידיים שלנו. הסעודים טיפלו בטייס הדקור טוב והבנתי מהם שהוא ניצל ויצא מכלל סכנה".
הוא סיפר על תחושותיו: "חשבנו שאנחנו הולכים למות במאה אחוז. המטוס הוא איבד גובה מטורף בחצי דקה. ראינו את הטייסים והתחלנו לצרוח 'תביאו את הטייסים', ואז כשאחד מהם נכנס לתא והשתלט הבנו שניצלנו".
מוקדם יותר סיפר צביקה מנס, שהשתתף גם הוא בנטרול המחבל, על הניסיון של הטייס לרסק את המטוס: "איבדנו זוויות, הוא ניסה ממש לייצר הטסה לכיוון הקרקע ואנשים עפו וצרחות. בהמשך קשרנו אותו ונטרלנו אותו, זה לקח אלימות פיזית לא מעטה. זה איש חזק, הוא כנראה על אדרנלין. רופא ואחות שהיו בטיסה ייצבו את הטייס שהיה דקור בכל חלקי גופו".