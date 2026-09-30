מוסייב סיפר ל-ynet כי ״הטייס היה במצב קשה מאוד, עם דימומים חזקים בראש ובידיים. הייתי הרופא היחיד על המטוס. הצלחתי לעצור את הדם, והטייס היה במצב די יציב עד לקראת הנחיתה, ואז מצבו קצת הידרדר". הוא תיאר את רגעי נטרול המחבל: "היינו כמה אנשים גיבורים. השתלטנו על המחבל וקשרנו אותו, וכמובן היה קשוח אבל הצלחנו.

מוסייב סיפר ל-ynet כי ״הטייס היה במצב קשה מאוד, עם דימומים חזקים בראש ובידיים. הייתי הרופא היחיד על המטוס. הצלחתי לעצור את הדם, והטייס היה במצב די יציב עד לקראת הנחיתה, ואז מצבו קצת הידרדר". הוא תיאר את רגעי נטרול המחבל: "היינו כמה אנשים גיבורים. השתלטנו על המחבל וקשרנו אותו, וכמובן היה קשוח אבל הצלחנו.

מוסייב סיפר ל-ynet כי ״הטייס היה במצב קשה מאוד, עם דימומים חזקים בראש ובידיים. הייתי הרופא היחיד על המטוס. הצלחתי לעצור את הדם, והטייס היה במצב די יציב עד לקראת הנחיתה, ואז מצבו קצת הידרדר". הוא תיאר את רגעי נטרול המחבל: "היינו כמה אנשים גיבורים. השתלטנו על המחבל וקשרנו אותו, וכמובן היה קשוח אבל הצלחנו.