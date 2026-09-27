ראש העיר מעלה אדומים מתח ביקורת חריפה על הייעוץ המשפטי לממשלה, בצל הנחייתו לדחות בחודש את המכרז לבניית יותר מאלף יחידות דיור חדשות באזור E1, כך שיחול לאחר הבחירות.

אזור E1 ( צילום: שאול גולן )

הייעוץ המשפטי לממשלה הנחה את הגורמים המעורבים במכרז לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות בחודש, כך שבפועל המכרז יבוצע רק אחרי הבחירות לכנסת, וכך יופחת החשש משימוש בו לצורכי "תעמולה אסורה". כך לפי הייעוץ המשפטי לממשלה.

כאמור, ראש העיר מעלה אדומים, גיא יפרח, תקף כי "בעיניי זו חציית קו אדום. ההחלטה המדינית לקדם את המכרז התקבלה חודשים ארוכים לפני הבחירות, ומאז הוא התקדם במסלול מקצועי וסדור שלוקח מטבעו זמן. אם הטענה היא שהמשך המכרז הוא 'פוליטי', אני אומר בדיוק להפך: דווקא עצירתו עכשיו היא התערבות בעלת משמעות פוליטית".

יפרח הוסיף: "בישראל מתקדמים מכרזי בנייה בכל רחבי הארץ. למה דווקא E1? ממתי בניית בתים במעלה אדומים היא עמדה מפלגתית? מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה הוא מוסד חשוב וחיוני במדינה דמוקרטית, ודווקא משום כך החלטות כאלה פוגעות בעיניי באמון הציבור בו. E1 ממילא מתמודדת עם לחצים בינלאומיים כבדים, והיזמים והקבלנים זקוקים לוודאות. לא מספיק שמחוץ לישראל מנסים להרתיע אותם מהפרויקט, עכשיו מוסיפים להם חוסר ודאות גם מתוך הבית?