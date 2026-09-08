מפלגת הליכוד הודיעה כי גם האב השכול איציק בונצל ישוריין במפלגה. "איציק אביו של הלוחם הגיבור סמ״ר עמית בונצל ז״ל, לוחם ומפקד בסיירת צנחנים, שנפל במהלך מלחמת התקומה בקרב ברצועת עזה. איציק בונצל הוא דוגמה מעוררת השראה לכוח לקום מתוך השבר, לבחור בעשייה ולהפוך כאב עמוק לשליחות ציבורית. בדרכו הוא מעניק קול לערכים של גבורה, אחריות ואהבת הארץ". המפלגה הודיעה היום על שבעה שריונים: טליק גואילי במקום השביעי, יעקב ברדוגו ב-11, אלישע מדן ב-15, דוד פטר ב-16, אלי גולדשמידט ב-26, איציק בונצל ב-29 ואמיר אביבי ב-35.