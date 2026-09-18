הודיע הערב (שישי) על חסימה מיידית של כלי התקשורת CNN, MSNOW ופוליטיקו מכניסה לבית הלבן. בהודעה שפרסם ברשת החברתית האשים טראמפ את שלושת גופי התקשורת בדיווחים שקריים ומוטים באופן עקבי נגד הממשל שלו.

הודיע הערב (שישי) על חסימה מיידית של כלי התקשורת CNN, MSNOW ופוליטיקו מכניסה לבית הלבן. בהודעה שפרסם ברשת החברתית האשים טראמפ את שלושת גופי התקשורת בדיווחים שקריים ומוטים באופן עקבי נגד הממשל שלו.