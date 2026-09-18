נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע הערב (שישי) על חסימה מיידית של כלי התקשורת CNN, MSNOW ופוליטיקו מכניסה לבית הלבן. בהודעה שפרסם ברשת החברתית האשים טראמפ את שלושת גופי התקשורת בדיווחים שקריים ומוטים באופן עקבי נגד הממשל שלו.
"אני גאה להודיע כי נכנס לתוקף באופן מיידי איסור על כניסת פייק ניוז CNN, MSNOW ופוליטיקו לבית הלבן כתוצאה מהדיווחים השקריים הבלתי פוסקים שלהם", כתב טראמפ בהודעתו. הנשיא הוסיף כי "כלי תקשורת לא צריכים להיות מסוגלים לכתוב או לדווח באופן קבוע בדיות ושקרים כשהם מסקרים את נשיא ארצות הברית, את ממשל טראמפ או את ארצות הברית של אמריקה".
בדבריו פירט טראמפ טענות ספציפיות נגד כלי התקשורת. לגבי רשת MSNOW טען הנשיא כי הרשת שינתה לאחרונה את שמה מ MSNBC בשל חוסר באמינות ובירידה באחוזי הצפייה. בנוגע לאתר פוליטיקו טען טראמפ כי גוף התקשורת קיבל מנוי בלתי חוקי בסך שמונה מיליון דולרים מממשל ג'ו ביידן כדי להישאר בחיים, ותיאר את המהלך כמעשה שחיתות.
ההחלטה מהווה עליית מדרגה בעימות של טראמפ מול העיתונות בארצות הברית. בהודעתו ציין הנשיא כי הצעד אינו מוגבל רק לשלושת הגופים הללו, וכתב כי "כלי תקשורת פייק ניוז נוספים יבואו בהמשך".
ההודעה גררה תגובות מהירות בשווקים ובמערכת הפוליטית בוושינגטון, כאשר מניות חברת ורסאנט מדיה המחזיקה ברשת MSNOW רשמו ירידות. ארגוני חופש עיתונות בארצות הברית נערכים לצעדים משפטיים נגד ההחלטה, כפי שאירע בעבר בעקבות שלילת תעודות עיתונאי של כתבים בבית הלבן.