לפני יותר מחצי שנה דיווחנו שעורך הדין עידן דביר, הנאשם באונס חיילות, זומן לשירות מילואים בסנגוריה הצבאית גם לאחר שהודח משירות סדיר . כעת, נודע ל-ynet שבימים אלו מתקיימת עבודת מטה לגיבוש הוראת קבע שתסדיר את הקפאת שירות המילואים של משרתים שהתקבל בעניינם דיווח על "חריגה מערכי צה"ל", ובהם משרתים שנערך מולם בירור בחשד לפגיעה מינית.

גלריה עו״ד עידן דביר, זומן למילואים למרות עבר עשיר של עבירות מין ( צילום: יאיר שגיא )

לפי צה"ל, קיימת כיום מדיניות של "הקפאת שירות מילואים", אך זו אינה מעוגנת בפקודה. לשאלת ynet היכן עומדת כעת עבודת המטה ומתי צפויה להסתיים, השיבו בצה"ל כי התהליך עדיין בעבודה וכי אין צפי לסיומו.

בית המשפט התיר לפרסום ב-19 במרץ כי עו"ד דביר, מומחה בייצוג בתחום הצבאי, חשוד בעבירות מין בלקוחותיו החיילות. כחודש לאחר מכן, ב-13 באפריל, פורסם כתב האישום נגדו, שבו יוחסו לו עבירות של אינוס, ניסיון אינוס, מעשה מגונה בכוח, ריבוי עבירות של מעשים מגונים, ניסיון הבאת אדם לידי מעשה זנות בנסיבות מחמירות, הטרדה מינית, מסירת ידיעה כוזבת והשמדת ראיה - כלפי 10 חיילות ומלש"ביות, בהן סוכנת משטרתית.

לפי האישום, רובן היו עריקות או נעדרות משירות, שעמדו בפני הליכים פליליים, ודביר ניצל את מעמדו כסנגור והציע להן קיזוז של 2,000 עד 10,000 שקל משכר הטרחה תמורת מעשים מיניים. בתום חקירה סמויה שנמשכה חודשים, נעצר דביר במרץ האחרון .

יום לאחר הגשת כתב האישום, דיווחנו כי כבר ב-2008, בזמן ששירת במסלול העתודה בפרקליטות הצבאית, התלוננו נגד דביר חיילות על התנהגות פסולה בעלת אופי מיני. אלא שאז התלונות טופלו בהליך משמעתי בלבד, בהוראת סגן הפרקליט הצבאי הראשי דאז, דן אפרוני.

"מרתיח שהצבא נוהג ביד רכה באנשים כאלה". אילוסטרציה חיילות. ( צילום: Shutterstock )

דביר הודח משירותו הסדיר בדרגת סגן - וסיים אותו בלי להשלים את התחייבותו. בצה"ל טענו כי ההחלטה לטפל במקרה בדין משמעתי בלבד התקבלה בהמשך לבקשת המתלוננות שהעניין לא ייחקר במצ"ח. "מאחר שחומרת התלונות אפשרה זאת, בקשתן נענתה, ובהמשך לכך מונתה קצינה בודקת לאירוע", נמסר אז בתגובה.

מבדיקה שערכנו עלה כי למרות התלונות נגדו שהובילו להדחתו משירות - דביר זומן בהמשך לשירות מילואים בסנגוריה הצבאית, בתפקיד רגיש הכולל גם ייעוץ למי שזקוקים לסיוע משפטי. בצה"ל סירבו לפרט מתי ובאיזו מסגרת שירת במילואים, וטענו כי שירות המילואים שלו הופסק עם היוודע דבר החקירה נגדו.

חיילת לשעבר, ששירתה גם היא בפרקליטות הצבאית, מתחה אז ביקורת על ההחלטה לזמן אותו למילואים, ובפרט לתפקיד רגיש הכרוך במגע עם חיילות: "זו תקלה שזימנו אותו בכלל למילואים. אני יודעת איך זה מתנהל בפנים, פשוט מרתיח. המחשבה שנוהגים ביד רכה בצבא עם אנשים מסוג כזה, והוא ממש לא היחיד ששוחרר מסיבות של הטרדה".

בעקבות הדיווח ב-ynet, ב-15 באפריל שלחה ח"כ מירב כהן, שכיהנה אז בתור יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, מכתב לרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ובכירים נוספים בצבא, שבו ביקשה לקבוע "הסדר מחייב וברור, שלפיו לא יזומן לשירות מילואים אדם שהורשע, הוגש נגדו כתב אישום, או שהוא מצוי בחקירה בחשד לעבירות פליליות חמורות", תוך התייחסות לעבירות מין בפרט.

חה"כ מירב כהן פנתה לצה"ל לעגן את ההסדר הפקודה. תשובתם התקבלה רק אחרי חצי שנה ( צילום: נעם משוקוביץ, דוברות הכנסת )

כהן הוסיפה כי "הצורך בהוראה כזו מתחדד נוכח מקרים שבהם מי שיוחסו לו מעשים חמורים של אלימות מינית, שב בכל זאת למערך המילואים ואף משובץ בתפקידים רגישים". בהמשך הדגישה כי מצב כזה עלול לפגוע "בביטחון המשרתות והמשרתים, באמון הציבור במערכת הצבאית, ובתחושת היכולת של נפגעות ונפגעים לפנות ולהתלונן. נדרש כאן כלל מוסדי ברור, לא הסתמכות על החלטות נקודתיות או על שיקול דעת מקומי בלבד". בסיום המכתב ביקשה לעגן את ההסדר בפקודת מטכ"ל או בהוראת אכ"א.

לפי המסמכים שהגיעו לידי ynet, תשובת אכ"א נוסחה ב-16 ביולי בלשכת ראש האגף, האלוף דדו בר כליפא, אך הועברה לכהן על ידי משרד הביטחון רק ב-14 באוקטובר, כשלושה חודשים לאחר מכן, ושישה חודשים מיום הפנייה. "בפתח דברינו נבקש להדגיש כי אגף כוח אדם רואה בשמירה על טוהר המידות ובהבטחת ביטחונם של כלל המשרתים בצה"ל כחובתו המקצועית והערכית", נכתב במכתב .

לפי התשובה, מיושמת באכ"א מדיניות בעניין הקפאת שירות מילואים במקרה של מעורבות באירועים בעלי אופי פלילי, שמהווה "כלי מטכ"לי למנוע זמנית אך באופן מיידי את זימונו לשירות מילואים פעיל של חייל מילואים. ההקפאה עומדת בתוקפה עד לבחינה פרטנית, שנועדה לוודא שהמשך שירותו של המשרת לא יפגע בשירות התקין בצה"ל וכי לא נשקפת ממנו מסוכנות למשרתי צה"ל". עם זאת, בצה"ל הודו כאמור כי המדיניות לא מעוגנת בפקודה, וכיום מתבצעת עבודת מטה בנושא.

פנינו לצה"ל, שאישר את תוכן המכתב ומסר: "צה"ל רואה בחומרה רבה כל פגיעה על רקע מיני וימשיך לפעול בנחישות על מנת למצות את הדין בכל אירוע מסוג זה. גורמי הסיוע והליווי של יחידת יוהל"ם עומדים לרשות הנפגעים והנפגעות. עבודת המטה לגיבוש הוראת קבע מקצועית בעניין הקפאות משירות מילואים עקב דיווחים חריגים המעידים על חריגה מערכי צה"ל, עודנה בעיצומה.