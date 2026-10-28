נכון לשעה 3:30, נספרו מעט פחות מ-14% מהקלפיות. הליכוד מוביל עם 25.34%, לאחר מכן ישר 16.6%, ביחד 9%, ישראל ביתנו 7.3%, עוצמה יהודית 6.6%, יהדות התורה 6.5%, ש"ס 5.9%, הדמוקרטים 5.6%, הציונות הדתית 5.2% והרשימה המשותפת 4.4%. יתר הרשימות אינן עוברות בשלב זה את אחוז החסימה, אך מדובר בספירה חלקית מאוד. בתל אביב נספרו עד כה תשע קלפיות - ישר עם 30.9%, הדמוקרטים 27.3%, ביחד 18.5%, הליכוד 8.9% וישראל ביתנו 5.3%. בירושלים נספרו עד כה 79 קלפיות - יהדות התורה 20%, הליכוד 15.1%, הרשימה המשותפת 11.4%, ש"ס 11.1%, ישר 8.5%, הציונות הדתית 7.1%, הדמוקרטים 6.4%, עוצמה יהודית 5.9%, ביחד 4.4%.