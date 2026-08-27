כ-150 עולים חדשים מארה"ב וקנדה צפויים לנחות במהלך היום בישראל. יותר מ-1,100 עולים מצפון אמריקה הגיעו במהלך חודש אוגוסט לישראל ויותר מ-2,200 צפויים להגיע עד ספטמבר. העלייה מתבצעת בסיוע ארגון "נפש בנפש", משרד העלייה והקליטה, הסוכנות היהודית, קק"ל ו-JNF-USA. הצוותים מלווים את העולים לאורך כל תהליך העלייה והקליטה, משלב ההיערכות במדינות המוצא ועד נחיתתם בישראל והשלמת הליכי הקליטה. מאז תחילת 2026 עלו לישראל מצפון אמריקה כ-2,700 עולים חדשים וחודש אוגוסט נמדד כחודש שיא בנתוני עלייה. בתיעוד נראו חלק מהעולים שכבר נחתו בארץ שרים את ההמנון.