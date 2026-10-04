אירוע חריג בבסיס בדרום: אוטובוס של לוחמי סיירת גבעתי עלה היום (ראשון) באש - זמן קצר לפני שפונו ממנו החיילים. בתיעוד מהאירוע נראה האוטובוס עולה באש, ובמקביל היו פיצוצי משנה, ייתכן בעקבות בלון גז שהיה בתא המטען לצד תחמושת - למרות שבצבא אומרים שמדובר בתקלה טכנית. לא היו נפגעים באירוע, ובצה"ל מתחקרים את נסיבותיו.