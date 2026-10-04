אירוע חריג בבסיס בדרום: אוטובוס של לוחמי סיירת גבעתי עלה היום (ראשון) באש - זמן קצר לפני שפונו ממנו החיילים. בתיעוד מהאירוע נראה האוטובוס עולה באש, ובמקביל היו פיצוצי משנה, ייתכן בעקבות בלון גז שהיה בתא המטען לצד תחמושת - למרות שבצבא אומרים שמדובר בתקלה טכנית. לא היו נפגעים באירוע, ובצה"ל מתחקרים את נסיבותיו.
תחילה היה האוטובוס מלא בחיילים שאמורים היו לצאת מבסיס משמר הנגב לאימון בצאלים. בשלב מסוים הריח אחד מהחיילים ריח חריף של גז, ומיד פונו כולם מהאוטובוס. זמן קצר לאחר מכן כבר עלה האוטובוס באש.
דובר צה"ל מסר: "מוקדם יותר היום שריפה פרצה בבסיס צבאי בדרום הארץ, ככל הנראה בעקבות תקלה טכנית בכלי רכב. כוחות צה"ל בסיוע כוחות כבאות והצלה השיגו שליטה על האירוע וכיבו את השריפה. כתוצאה מהשריפה נגרם נזק קל לרכוש, ללא פצועים. האירוע מתוחקר".