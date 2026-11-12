בית משפט השלום בפתח תקווה הורה היום (חמישי) לשחרר למעצר בית של חמישה ימים את המורה שנעצר אתמול בחשד לביצוע עבירות מין בתלמידה בת 7. המשטרה הודיעה כי בכוונתה לערער על החלטת בית המשפט, שאסר עליו בינתיים לעסוק בהוראה למשך 45 ימים.

בית משפט השלום בפתח תקווה הורה היום (חמישי) לשחרר למעצר בית של חמישה ימים את המורה שנעצר אתמול בחשד לביצוע עבירות מין בתלמידה בת 7. המשטרה הודיעה כי בכוונתה לערער על החלטת בית המשפט, שאסר עליו בינתיים לעסוק בהוראה למשך 45 ימים.

בית משפט השלום בפתח תקווה הורה היום (חמישי) לשחרר למעצר בית של חמישה ימים את המורה שנעצר אתמול בחשד לביצוע עבירות מין בתלמידה בת 7. המשטרה הודיעה כי בכוונתה לערער על החלטת בית המשפט, שאסר עליו בינתיים לעסוק בהוראה למשך 45 ימים.