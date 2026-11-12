בית משפט השלום בפתח תקווה הורה היום (חמישי) לשחרר למעצר בית של חמישה ימים את המורה שנעצר אתמול בחשד לביצוע עבירות מין בתלמידה בת 7. המשטרה הודיעה כי בכוונתה לערער על החלטת בית המשפט, שאסר עליו בינתיים לעסוק בהוראה למשך 45 ימים.
השופט אורן בועז קבע כי החשד נגד המורה, בן של שחקן מפורסם, התעצם - ואף הסיר את צו איסור הפרסום על שמו של החשוד. אבל עורך דינו ביקש עיכוב ביצוע של 24 שעות, כדי להגיש ערר על ההחלטה על ביטול הצו.
עוד בטרם פתיחת הדיון, השופט בועז ביקש מנציגת היחידה החוקרת, עו״ד רס״ר ורוניקה ויינברג, להגיש לידיו את כל תוצרי החקירה שהמשטרה ערכה אתמול אחרי דיון הארכת המעצר הראשון. השופט ביקש לראות מה התפתח בחקירה וכן ביקש מוויסברג להסביר לו מה הן פעולות החקירה שבגינם ביקשו הארכת מעצר כה רחבה באופן יחסי. התמונה הפורנוגרפית שהילדה התלוננה שהחשוד הראה לה טרם נמצאה במכשירו הנייד.
החקירה נפתחה בימים האחרונים בתחנת המשטרה בכפר סבא, בעקבות החשד לעבירות שביצע המורה. אין לו עבר פלילי.
מהרשות המקומית נמסר אתמול: "העירייה רואה בחומרה רבה את החשדות ופעלה מיד עם היוודע המקרה מול משרד החינוך, גורמי הפיקוח והמשטרה. אנו מחויבים לשלומם ולביטחונם של ילדות וילדי העיר. בשל החקירה המתנהלת ומתוך שמירה על פרטיות התלמידה, לא נוכל להרחיב".