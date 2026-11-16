גרמניה, אוסטריה, יוון, דנמרק והולנד מקדמות מנגנון חדש, שלפיו מבקשי מקלט ממדינות באיחוד האירופי שבקשותיהם נדחו יועברו ל"מתקן החזרה" ברואנדה. באיחוד האירופי מדגישים כי מדובר במנגנון מצומצם יחסית שמטרתו המרכזית היא להרתיע מהגרים מלצאת אל המסע לאירופה, וכי הוא יכלול מספר מועט של מבקשי מקלט שמיצו את האפשרויות המשפטיות שלהם. אוסטריה עדכנה באופן רשמי על תחילת השיחות בינה וארבע המדינות האירופיות האחרות לבין רואנדה, ומסרה כי המשא ומתן צפוי להיות זריז כך שהגירושים הראשונים של מבקשי מקלט לרואנדה יחלו כבר בשנה הבאה.