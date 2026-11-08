"אני עומד כאן מתוך תחושת חובה עמוקה והבנת האחריות וכובד המשקל המוטלים על כתפיי". כך פתח הערב (ראשון) יו"ר ישר! גדי איזנקוט את נאומו במעמד הטלת המנדט להרכבת ממשלה מידיו של נשיא המדינה יצחק הרצוג. מרגע זה יעמדו לרשותו של איזנקוט 28 ימים לצורך הקמת ממשלה חדשה. אם יזדקק לכך, איזנקוט יוכל לבקש מהנשיא ארכה של 14 ימים נוספים כדי להציג ממשלה. כך או כך, איזנקוט לא מתכוון להשביע ממשלה כבר השבוע. ynet העביר בשידור ישיר את מעמד הטלת המנדט.

הטלת המנדט לאיזנקוט ( צילום: שלו שלום )





"איתי ולנגד עיניי עומדים אזרחי ישראל כולם, ובהם הנופלים והפצועים - האזרחים והחיילים, אלו ששילמו את המחיר הכואב ביותר מתוך אהבת העם והארץ", אמר איזנקוט בבית הנשיא. "אעשה כל שביכולתי על-מנת להיות ראוי להם ולעם ישראל כולו. להיות ראויים - זה הציווי העליון המוטל עליי ועל כולנו".

איזנקוט אמר עוד: "אנו נמצאים באחד הרגעים הפגיעים שהדמוקרטיה הישראלית ידעה. מסע הדה-לגיטימציה נגד הדמוקרטיה וחוסר האמון הגובר במוסדות המדינה המתודלק מדי יום, הביאו אותנו לנקודה מסוכנת ביותר. אם נמשיך במצב הנוכחי, אנו מסתכנים בהידרדרות למקומות אפלים, לעבר נקודת אל חזור שיהיה קשה לנו מאוד כחברה וכמדינה לחזור מהם.

"לכן, ישנה דחיפות גדולה במנהיגות חדשה, מנהיגות שאפשר להסתכל לה בעיניים, ולסמוך עליה. ששיקוליה, תמיד יהיו טובת ישראל וביטחון ישראל. מנהיגות שכפי שניסח זאת הרמב"ם: 'לבה הוא לב כל קהל ישראל'. היא מכילה ומייצגת את כל חלקי העם. מנהיגות שתדע להחזיר את המדינה והחברה לחוף מבטחים ולשפיות. זה מה שאני מבקש לעשות".

גלריה הטלת המנדט על יו"ר ישר! איזנקוט ( צילום: Ilia YEFIMOVICH / AFP )

בהמשך דבריו הדגיש איזנקוט כי "ההתייעצויות בבית הנשיא העלו תמונה ברורה: רוב מוחלט של חברי כנסת המייצגים את הציבור הישראלי תומכים בשינוי ובכהונתי כראש ממשלה. 74 חברי כנסת (כולל ההימנעות של יהדות התורה. א"א) לא נותנים יותר אמון בהמשך כהונתה של הממשלה היוצאת והעומד בראשה. זהו דברו של הציבור. זו הכרעת העם. עלינו לעשות הכול על-מנת לכבד אותה ולממש אותה".

יו"ר ישר! הוסיף: "אחרי השנים הקשות שעברנו, עלינו לעשות זאת הפעם בדרך אחרת. הפעם, למען כל הישראלים. הימים שבהם ישראלים הרגישו מודרים על-ידי ממשלתם מוכרחים להסתיים, ולא לחזור בשנית. לכך אני מחויב. עם המנדט שניתן לי כאן היום, אוביל להקמת ממשלת חירום לאומית. יידרשו מהלכים פוליטיים יצירתיים ובלתי רגילים. לישראל אין פריווילגיה למשוך זמן או לחזור על סבבי בחירות בלתי נגמרים".

איזנקוט ציין בנאומו כי הוא יפנה לכל סיעות הכנסת בקריאה להיות שותפים בממשלה שיקים. הוא הדגיש את ארבעת התנאים לכך שכוללים הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, קבלת ערכי מגילת העצמאות, חובת שירות לכול - צבאי, לאומי ואזרחי, והכרה בחמאס כארגון טרור. "אני משוכנע שניתן ונכון להקים כך ממשלה חדשה במהירות, שזוכה לרוב גדול בכנסת", אמר איזנקוט.

פנייה ישירה לליכוד והציונות הדתית

בדבריו פנה איזנקוט למפלגות מגוש נתניהו, מבלי להזכיר את עוצמה יהודית של השר איתמר בן גביר. "עבורי, אחדות היא לא קלף מיקוח פוליטי או טריק ריק, אלא ערך עליון שמבטא שותפות אמת טהורה", אמר יו"ר ישר!. "אם אכן חברי הליכוד והציונות הדתית מאמינים שזהו זמן אחדות, כפי שהצהירו בפני הנשיא, אני לא יכול להעלות על דעתי סיבה מדוע לא יבואו ויתמכו בממשלה בראשותי ובעקרונות שהצגתי".

בסיום נאומו פנה איזנקוט לכל חברי הכנסת שיישבעו השבוע לכנסת ה-26, ציין כי הציבור נושא אליהם עיניים והדגיש כי מדובר ברגע מבחן למנהיגות. "מי שינסה לטרפד את הקמת הממשלה מטעמים אישיים ולא ענייניים - ייזכר בהיסטוריה כמי שלא הציל את ישראל בשעת חירום", אמר איזנקוט. "אף אחד לא יוכל לעמוד בכל ההתחייבויות שנתן וכולנו נידרש לפשרות. גם זו מנהיגות, לדעת להכריע ולקבוע סדר עדיפויות. בכוונתי להיות ראש ממשלה של כלל אזרחי ישראל - אלו שבחרו בי ואלו שלא".

הרצוג ואיזנקוט בבית הנשיא ( צילום: Ilia YEFIMOVICH / AFP )

"קיימתי שיחות כנות ושקופות עם נציגי הסיעות", אמר הנשיא הרצוג בפתח דבריו. "הם הציפו את הקולות השונים בחברה הישראלית שדנו בנושאים החשובים בעת הזאת וגם הזכירו את העובדה שלכולם יש קול שווה. כפי שציינתי בתום ההתייעצויות, נציגים של 67 חברי כנסת המליצו על יו"ר מפלגת ישר! כמי שעליו לקבל את המנדט. ועל כן ומתוקף סמכותי על פי חוק יסוד הממשלה, החלטתי להטיל את המנדט להרכבת הממשלה על יו"ר מפלגת ישר! רב-אלוף במיל' גדי איזנקוט".

הרצוג הדגיש בדבריו כי "לא נעלמה מעיני העובדה שסיעת הליכוד היא הסיעה הגדולה ביותר בכנסת הנכנסת. הזכרתי זאת גם במהלך ההתייעצויות. עם זאת, הן על סמך העובדות שפירטתי קודם, והן על סמך תקדימים ברורים של קודמיי בתפקיד, אשר הטילו את המנדט בכמה מקרים על ראש מפלגה שאינה הגדולה ביותר - החלטתי כאמור להטיל את מלאכת הקמת הממשלה - על גדי איזנקוט".

הנשיא אמר עוד: "האתגרים העומדים בפני מדינת ישראל הם עצומים. חלקם מחייב התייחסות דחופה ומיידית. איראן אינה ממתינה אף לא לרגע במזימותיה ואיומיה. יש לעסוק בבניית האופק המדיני באזור וביום שאחרי המלחמה. יש להתקדם עם תכנית 20 הנקודות בעזה של מועצת השלום והנשיא טראמפ ובמשא ומתן עם לבנון ושאר שכנינו.

"למדינת ישראל נדרשת ממשלה יציבה שתוכל לעמוד בהם, לאורך זמן. זוהי העת להושיט יד, לעשות הכול למען אחדותו של העם, ולחתור לממשלה טובה ויציבה ככל הניתן עבור העם בישראל, הכמה לכך. מכובדי גדי איזנקוט, אני מצפה כי תעשה כל שביכולתך על-מנת להקים ממשלה שתשרת את העם כולו, את מי שתמך בה ואת מי שלא, ותהווה כתובת אחראית והגונה לכלל המגזרים, הדתות, אורחות החיים ותפיסות העולם".

נתניהו ורעיון האחדות

הנשיא הרצוג נפגש בסוף השבוע עם איזנקוט ובמקביל גם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והודיע להם על החלטתו. בסך הכול המליצו לנשיא להעניק את המנדט ליו"ר ישר! 67 חברי כנסת נבחרים, בעוד על נתניהו המליצו 46 חברי כנסת. "זו העת להקמת ממשלת חירום לאומית. אעשה הכול כדי שנהיה ראויים", כתב אמש איזנקוט אחרי שהנשיא הודיע כי הוא יטיל עליו את מלאכת הרכבת הממשלה.

אחרי שניסה למסמס את האופציה אחרי הבחירות בחדרים הסגורים בטענה שהמחירים לכל צד יקרים מדי, ראש הממשלה נתניהו החזיר בסוף השבוע לשולחן בהיעדר ברירה אחרת עבורו את רעיון ממשלת האחדות - ולשם הוא יחתור לשם בימים הקרובים, במקביל לניסיונות עיקשים לבלום הקמתה של כל ממשלה אחרת.

"זוהי עת לאחדות", אמר ראש הממשלה במוצאי השבת בנאום מוקלט ולוחמני. "יש רק ברירה אחת, לא התאבדות לאומית, אלא אחדות לאומית. אני קורא להקים ממשלת אחדות לאומית שתכלול את כל מפלגות המחנה הלאומי וכל המפלגות הציוניות שרוצות לשמור על המדינה שלנו". כלומר, לפחות בינתיים, נתניהו קרא לאחדות שלמעשה נשענת על בסיס מפלגות הקואליציה הקיימת - כולל עוצמה יהודית של איתמר בן גביר.

מי שהצטרף היום לדברי נתניהו הוא שר הביטחון ישראל כ"ץ. במהלך נאום בטקס האזכרה הממלכתי לחללי מבצע קדש בהר הרצל, כ"ץ טען כי "המשימה מול איראן לא הושלמה" וקרא לאחדות: "איראן מנסה לחדש את מאמציה להשגת נשק גרעיני, לצד מאמצים חמורים נוספים שמעמידים את מדינת ישראל בסכנה ממשית. לא נוכל להשלים עם איומים אלה. לקראת המשימות הגדולות שעוד לפנינו, אנחנו חייבים להיות מאוחדים - זה זמן של אחדות, של אחריות ושל ערבות הדדית". לדבריו, "כדי לעמוד במשימות הגדולות נזדקק לכל עוצמתו של צה"ל ולכל חוסנו של העם".

זמן קצר אחרי "סרטון האחדות" של נתניהו, מפלגת ישר! אותתה כי תסכים למהלך כזה רק אם נתניהו יוותר על "הקיצונים" בגוש שלו. מפלגת איזנקוט הגדירה את דברי ראש הממשלה כ"נאום היסטרי" וציינה: "אם הליכוד וחבריו מעוניינים לפתע ב'אחדות' ובממשלה רחבה, הם יותר ממוזמנים להודיע באופן פומבי על פירוק הברית עם הקיצוניים, על קבלת ארבעת העקרונות של גדי איזנקוט ועל נכונות להיכנס לממשלה תחת ראש הממשלה איזנקוט. עד אז - זהו ספין עלוב ותו לא".

במפלגה של איזנקוט הוסיפו: "נתניהו הקים ממשלות אחדות וחירום ותמיד פעל נגדן מבפנים. הוא מעולם לא עמד בהסכם שהוא חתום עליו עם שותפים פוליטיים והקים את ממשלת 7 באוקטובר עם איתמר בן גביר כשר בכיר, בניגוד להבטחה שלו עצמו. כראש ממשלת המחדל שנכשל בפירוק שלטון חמאס והצטיין רק בפירוק החברה הישראלית - הוא ממשיך הערב לזרוע הרס תוך שימוש ציני בערך שתמיד פעל נגדו: אחדות".

קריאת נתניהו לאחדות ( צילום: דוברות רה"מ )





איזנקוט ייפגש עוד הערב עם יו"ר ביחד נפתלי בנט, ומחר עם יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן. מוקדם יותר היום העביר ליברמן מסר ישיר לאיזנקוט. "אני לא פועל מתוך אמביציה אישית להיות ראש ממשלה בכל מחיר", כתב יו"ר ישראל ביתנו בפוסט שפרסם. "הדגשתי תמיד שמבחינתי זו אופציה ולא אובססיה. מאז 2019 ועד היום אני מקבל אין ספור הצעות מפתות מהצד השני. אני לא עסוק בתרגילים פוליטיים ולא מנסה להכשיל אף אחד. אני פועל ואמשיך לפעול מתוך מחויבות אחת בלבד: טובת מדינת ישראל ועם ישראל. זה מה שהנחה אותי לאורך כל הדרך, ורק זה יעמוד לנגד עיניי בכל החלטה שאקבל".