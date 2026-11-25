היום, 25 בנובמבר, מצוין בעולם היום הבין-לאומי למאבק באלימות כלפי נשים. בישראל הוא מגיע השנה כשמתחילת השנה נרצחו כאן 21 נשים על רקע מגדרי, והשנה עוד לא נגמרה. הרבה דברים צריכים להשתנות כדי שהמספר הזה יפסיק לגדול, ואחד מהם מקבל פחות מדי תשומת לב: איך נראית המנהיגות של הגברים שמחזיקים בכוח.

אחרי עשרות שנים של מצבי חירום, ויותר משלוש שנים של לחימה עצימה, "חוזק" הפך אצלנו למטבע הפוליטי: מנהיג טוב הוא מי שלא מהסס, לא מתפשר, לא מקשיב. מי שמודה בטעות חשוד בחולשה. והמסר הזה לא נשאר בכנסת ובאולפנים, הוא מחלחל לקבוצות הוואטסאפ, לחדרי ההלבשה, לכיתות ולמקומות העבודה. בנים לומדים ממנהיגים מה זה ״להיות גבר״ הרבה לפני שהם לומדים את זה ממורים ומהורים.

זירת רצח ( צילום: נדב אבס )

למודל הזה יש מחיר. אלימות כלפי נשים אינה עניין פרטי או עניין רק של נשים שאנחנו הגברים צריכים לתמוך בו מהצד, אלא בעיה חברתית, מהותית, והיא לא צומחת בחלל ריק: היא ניזונה מתרבות שבה כוח פירושו הכנעה, שליטה מתחפשת לאהבה, ו"גבר אמיתי" לא מתנצל ולא מבקש עזרה. כשמודל הגבריות שמוצג מלמעלה הוא מודל של ניצחון בכל מחיר, אסור להתפלא שיש מי שמיישם אותו גם בתוך הבית.

והרוב? הרוב דווקא בריא. בסקר גדול שנערך לאחרונה בבריטניה, רק אחד מכל עשרה גברים צעירים אמר שטיפול בילדים פוגע בגבריות שלו. אבל במקביל, יותר מרבע מהם בטוחים שאם יטפלו בילדיהם, החברה תסתכל עליהם כעל פחות גברים. כלומר: הבעיה היא לא מה שגברים חושבים, אלא מה שהם בטוחים שהאחרים חושבים עליהם. ומי שמעצב את מה ש"כולם חושבים", יותר מכל אחד אחר הם המנהיגים.

כל גבר בעמדת כוח צריך לשאול את עצמו מה הוא למד על גבריות, ואיך זה מתבטא באופן שבו הוא מנהיג, מקשיב ומחליט. הוא ממשיך בארגון: מי מדבר בישיבות שאתה מוביל ומי מושתק - גם שתיקה היא עמדה

לכן, גם הפתרון מתחיל אצלם, מלמעלה. הוא מתחיל בבחינה אישית: כל גבר בעמדת כוח צריך לשאול את עצמו מה הוא למד על גבריות, ואיך זה מתבטא באופן שבו הוא מנהיג, מקשיב ומחליט. הוא ממשיך בארגון: מי מדבר בישיבות שאתה מוביל ומי מושתק - גם שתיקה היא עמדה (כשמנהיג שומע הערה מזלזלת ושותק, כולם מפנימים את המסר), איך מתייחסים לתלונות על הטרדות, מי מקבל קרדיט על העבודה. הוא נמדד במערכה: מדיניות, תקציב, מדדים ודיווח. כי המבחן של מנהיג הוא לא מה שהוא מצהיר ב־25 בנובמבר, אלא מה שהוא עושה ב־26 בנובמבר, ובכל יום אחר בשנה.

כדי לדעת שזה אפשרי לא צריך לחכות לאיש. באסל"י – ארגון סרט לבן ישראל הפועל להניע גברים ונערים לפעול למניעת אלימות כלפי נשים, אנחנו פוגשים מנהיגים כאלה בשטח: ראשי רשויות שמכניסים חינוך למניעת אלימות כלפי נשים לבתי הספר; מועדוני ספורט שמעמידים שחקנים בוגרים ודמויות מפתח מול נערים לשיח על גבריות; מנהלים שמבינים שתרבות ארגונית מתחילה בחדר שהם עצמם מנהלים. המכנה המשותף של כולם: הם לא הסתפקו בהצהרה. הם השתמשו בכוח שלהם.

אז הנה ההזמנה ביום הסמלי הזה, לכל גבר שמחזיק בכוח, מהכנסת והממשלה ועד מועצת העיר והנהלת החברה: בדקו מה אתם עושים עם הכוח שלכם כל ימות השנה. תקצבו, מדדו, הובילו. וזכרו שמיליוני בנים מסתכלים עליכם ולומדים מכם מה זה אומר להיות גבר.

רוב הגברים בישראל לא חושבים שדאגה היא חולשה ושהקשבה היא בושה. הם פשוט מחכים שמישהו מלמעלה יגיד את זה קודם. מנהיג שאומר את זה בקול לא מוותר על הכוח שלו. סוף סוף הוא משתמש בו.