מעבורת ועליה 267 נוסעים ואנשי צוות התהפכה בצהריים (יום א') בדרכה מצפון קפריסין, החלק הטורקי של האי, לעבר נמל בטורקיה, והרשויות המקומיות מדווחות כי לפחות שבעה בני אדם נהרגו, וכי מבצע חיפוש והצלה גדול מתנהל במקום. לדבריהן נעשים ניסיונות להגיע לפחות ל-23 בני אדם שטרם חולצו.

מעבורת ועליה 267 נוסעים ואנשי צוות התהפכה בצהריים (יום א') בדרכה מצפון קפריסין, החלק הטורקי של האי, לעבר נמל בטורקיה, והרשויות המקומיות מדווחות כי לפחות שבעה בני אדם נהרגו, וכי מבצע חיפוש והצלה גדול מתנהל במקום. לדבריהן נעשים ניסיונות להגיע לפחות ל-23 בני אדם שטרם חולצו.

מעבורת ועליה 267 נוסעים ואנשי צוות התהפכה בצהריים (יום א') בדרכה מצפון קפריסין, החלק הטורקי של האי, לעבר נמל בטורקיה, והרשויות המקומיות מדווחות כי לפחות שבעה בני אדם נהרגו, וכי מבצע חיפוש והצלה גדול מתנהל במקום. לדבריהן נעשים ניסיונות להגיע לפחות ל-23 בני אדם שטרם חולצו.