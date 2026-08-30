מעבורת ועליה 267 נוסעים ואנשי צוות התהפכה בצהריים (יום א') בדרכה מצפון קפריסין, החלק הטורקי של האי, לעבר נמל בטורקיה, והרשויות המקומיות מדווחות כי לפחות שבעה בני אדם נהרגו, וכי מבצע חיפוש והצלה גדול מתנהל במקום. לדבריהן נעשים ניסיונות להגיע לפחות ל-23 בני אדם שטרם חולצו.
לפי הדיווחים המעבורת עשתה דרכה מנמל קירניה שבקפריסין הטורקית לעבר נמל טשוג'ו שבמחוז מרסין בטורקיה, קו עמוס המופעל על-ידי כמה חברות ספנות. בשלב מסוים, כשהייתה במרחק של שני קילומטרים לפחות מחופי צפון קפריסין, החלה המעבורת להתמלא במים, והקפטן שלח קריאת מצוקה לנמל שממנו יצא.
מבין 267 האנשים שהיו על הסיפון 258 היו נוסעים, ומוראט שנקול, ראש מועצת העיירה קירניה, אמר לרשת הטלוויזיה CNN Turk כי כוחות החילוץ הצליחו להגיע אל רובם, אך לא אל כולם. בתיעוד ששודר בערוצי הטלוויזיה הטורקיים נראתה המעבורת מיטלטלת ושקועה חלקית בים גועש על אף מזג אוויר נאה, כשסביבה מתנהלים מאמצי פינוי מתמשכים.
בסרטונים נראו שברי ספינה וציוד צפים על פני המים, ונוסעים שפונו נראו לבושים כולם באפודי הצלה כתומים. עדי ראייה סיפרו כי חלק מהנוסעים קפצו לים אחרי שמים החלו לחדור למעבורת, וכי סירות דיג הצטרפו למבצע ההצלה.
בצפון קפריסין מתקיימת כבר 43 שנה "הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין", ישות מדינית שהכריזה על עצמאותה ב-1983, תשע שנים אחרי שצבא טורקיה פלש לצפון האי בעקבות הפיכה שביצעו לאומנים קפריסאים בתמיכת יוון. הישות הטורקית שולטת בכשליש משטח האי, וטורקיה היא המדינה היחידה בעולם המכירה בעצמאותה. שאר האי נשלט על-ידי הקפריסאים היוונים, והוא הישות המדינית המוכרת על-ידי העולם כמדינת קפריסין.