ארה"ב הטילה סנקציות נגד "גדודי חיזבאללה", הארגון שחטף בין היתר את החוקרת הישראלית אליזבת צורקוב - וכן נגד חיזבאללה ורשתות המימון שלהם. לפי הודעת מחלקת המדינה, המהלך מכוון נגד מנגנוני המימון של כוח קודס של משמרות המהפכה, שניצלו רשתות מסחריות בעיראק, באיחוד האמירויות, בטורקיה ובלבנון כדי לעקוף סנקציות ולממן טרור. בממשל ציינו כי גדודי חיזבאללה הגבירו את האיום על יעדים אמריקניים, כולל תכנון לפגוע במוסדות יהודיים בארה"ב. "נמשיך לפעול לבידוד שליחי הטרור של איראן ולנתק את עורקי החיים הפיננסיים שלהם", נמסר.