היסטוריה במרוקו: המלך, מוחמד השישי, מינה את פאטמה א-זהרא אל-מנסורי לראשות הממשלה, האישה הראשונה שמכהנת בתפקיד. אל-מנסורי, מכהנת כיום כראש העיר מרקש. ראש הקהילה היהודית באזור, ג'קי קדוש, התייחס בשיחה עם ynet, למינוי והשלכותיו על הקהילה היהודית במדינה.
"היא גדלה איתנו. אביה, עבד א-רחמן אל-מנסורי, היה עו"ד גדול", סיפר קדוש. "היא גדלה במשפחה חשובה. לקחתי כמה משלחות לבית שלה במסגרת תפקידה כראש עיריית מרקש והיינו בני בית אצלה". קדוש ציין כי מדי כיפור הקהילה היהודית במרקש נוהגת להזמין את הבכירים המרוקאים לבית הכנסת ואל-מנסורי הגיעה לפני כמה שנים, ועמדה בעזרת הנשים. לדבריו, "היא אמרה לי 'ג'קי, אל תשכח לברך אותי'".
ראש הקהילה הוסיף כי "אני מאמין שהיא הולכת לעשות עבודה רצינית. אני מאמין שהיא תעשה את העבודה כמו שצריך. מבחינת מצב הנשים במרוקו, סיוע לנפגעי רעידת האדמה. היא לא מהאנשים שירוצו אחרי כסף כי יש לה. היא תפעל רק לטובת המדינה. היא לא תסבול את העניינים של האיסלאמיסטים. היא פשוט תלך בדרך של המלך".
ברשת הטלוויזיה הסעודית "אל-ערביה", התייחסו למינוי: "פאטמה א-זהרא אל-מנסורי עשתה היסטוריה בפוליטיקה המרוקאית כשהפכה לאישה הראשונה בתפקיד ראש הממשלה. מינויה של מנסורי היה בהתאם להוראות החוקתיות והסעיף לחוקה הקובע כי המלך ממנה את ראש הממשלה מהמפלגה הפוליטית שזוכה במספר המושבים הרב ביותר בפרלמנט, בהתבסס על תוצאות הבחירות".