"היא גדלה איתנו. אביה, עבד א-רחמן אל-מנסורי, היה עו"ד גדול", סיפר קדוש. "היא גדלה במשפחה חשובה. לקחתי כמה משלחות לבית שלה במסגרת תפקידה כראש עיריית מרקש והיינו בני בית אצלה". קדוש ציין כי מדי כיפור הקהילה היהודית במרקש נוהגת להזמין את הבכירים המרוקאים לבית הכנסת ואל-מנסורי הגיעה לפני כמה שנים, ועמדה בעזרת הנשים. לדבריו, "היא אמרה לי 'ג'קי, אל תשכח לברך אותי'".

"היא גדלה איתנו. אביה, עבד א-רחמן אל-מנסורי, היה עו"ד גדול", סיפר קדוש. "היא גדלה במשפחה חשובה. לקחתי כמה משלחות לבית שלה במסגרת תפקידה כראש עיריית מרקש והיינו בני בית אצלה". קדוש ציין כי מדי כיפור הקהילה היהודית במרקש נוהגת להזמין את הבכירים המרוקאים לבית הכנסת ואל-מנסורי הגיעה לפני כמה שנים, ועמדה בעזרת הנשים. לדבריו, "היא אמרה לי 'ג'קי, אל תשכח לברך אותי'".

"היא גדלה איתנו. אביה, עבד א-רחמן אל-מנסורי, היה עו"ד גדול", סיפר קדוש. "היא גדלה במשפחה חשובה. לקחתי כמה משלחות לבית שלה במסגרת תפקידה כראש עיריית מרקש והיינו בני בית אצלה". קדוש ציין כי מדי כיפור הקהילה היהודית במרקש נוהגת להזמין את הבכירים המרוקאים לבית הכנסת ואל-מנסורי הגיעה לפני כמה שנים, ועמדה בעזרת הנשים. לדבריו, "היא אמרה לי 'ג'קי, אל תשכח לברך אותי'".