בית משפט השלום באשקלון האריך בארבעה ימים את מעצרה של עובדת נוספת (21) במעונות הפרטיים של רשת "זוזו" בעיר, שלפי החשד ארבע מטפלות בו התעללו בפעוטות מגיל שמונה חודשים עד שלוש שנים. אתמול דווח שהיא מטפלת אולם בהמשך התברר שהיא עובדת כמנקה. במשטרה מייחסים לה בעיקר עבירות של קשירת קשר ומשקלה מועט לפי שעה מזה של המטפלות העצורות. נציגת המשטרה אמרה בדיון: "היא נכחה במקום והייתה באותו חלל כשהדברים קרו. בחלקם גם לה היה חלק". עורך הדין שמייצג אותה, סמי פרטיאלי, אמר כי "צריך לאבחן בין מי שהתווה את הדרך לבין מי שהיה שם".