לפחות 31 בני אדם נהרגו ו-21 נוספים נפצעו בשריפת ענק שפרצה אמש (רביעי) בכביש מהיר בפאתי קהיר , בירת מצרים , לאחר שמכלית שהובילה מוצרי נפט התהפכה ועלתה באש. הלהבות התפשטו ו-27 כלי רכב, בהם מכוניות ואופנועים, נשרפו כליל. הרשויות במצרים פתחו בחקירת נסיבות האסון. צפו בתיעוד מהזירה:

תיעוד להבות הענק בכביש המהיר במצרים





גלריה הזירה במצרים

( צילום: Habiba Abd El Aziz/via REUTERS )

( צילום: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh )

האסון התרחש באזור אל-וראק שבמחוז גיזה, ממערב לקהיר, בכביש הטבעת המקיף את הבירה המצרית ומשמש אחד מעורקי התחבורה המרכזיים באזור. בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות נראתה המכלית מוטלת על צידה, ובהמשך נראו להבות ענק ועשן שחור סמיך מיתמר מעל הכביש, כשברקע נשמעו קולות נפץ.

בתקשורת המצרית דיווחו כי המכלית הייתה בבעלות קבלן פרטי, וכי לפי אחת ההערכות כבל מתח גבוה שנפל בכביש גרם לנהג לאבד שליטה. לפי הדיווח, המכלית חצתה את מחסום הבטון המפריד בין נתיבי הנסיעה, התהפכה ועלתה באש. בתיעודים נראו צוותי הכיבוי נאבקים בלהבות ומחלצים בני אדם מכלי רכב בוערים. לאחר כיבוי האש נותרו על הכביש מכוניות, מיניבוסים ואופנועים מפוחמים. מאות בני אדם התאספו סמוך לזירת האסון.

אחמד סמיר, שנתקע בפקק תנועה בעקבות התאונה, סיפר לסוכנות הידיעות AP כי ראה לפחות שמונה גופות מוצאות מכלי הרכב שנשרפו. "זו הייתה שריפת ענק. המכוניות נדבקו זו לזו בגלל האש", אמר ותיאר את הבהלה שאחזה בנוכחים: "זה היה מחזה מזעזע". עלי יוסף, עד ראייה נוסף, סיפר לסוכנות הידיעות רויטרס כי חלק מהקורבנות נלכדו במכוניותיהם ולא הצליחו להימלט. "המכוניות נשרפו כשאנשים היו בתוכן. לא היה להם זמן לצאת", אמר.

הזירה בכביש המהיר. אלפי בני אדם במצרים נהרגים בתאונות מדי שנה

( צילום: AP Photo/Mohammed Salah )

( צילום: AP Photo/Mohammed Salah )

( צילום: AP Photo/Mohammed Salah )

( צילום: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh )

משרד הבריאות המצרי מסר כי 39 אמבולנסים הוזעקו לזירה וכי הפצועים פונו לבתי חולים באזור. שר הבריאות חאלד עבד אל-עפאר הורה להעלות את רמת הכוננות בבתי החולים הסמוכים. מניין ההרוגים עלה בהדרגה במהלך הערב, עד שהרשויות הודיעו כי 31 בני אדם נספו באסון. שר הבריאות המצרי אמר כי רבים מהפצועים סובלים מכוויות המכסות בין 30% ל-40% מגופם, ובמקרים הקשים ביותר אף בין 70% ל-80%. נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי הביע את תנחומיו למשפחות ההרוגים והורה לרשויות להעניק את הטיפול הדרוש לפצועים ולסייע למשפחות הקורבנות. ראש ממשלת מצרים מוסטפא מדבולי הורה להעניק פיצויים לנפגעים.

התביעה הכללית במצרים פתחה בחקירה לבירור נסיבות התאונה, ובמסגרתה נשלחו חוקרים לזירת האסון ולבתי החולים כדי לגבות עדויות מהפצועים. כמו כן, הורתה התביעה לערוך בדיקות DNA לצורך זיהוי גופות הקורבנות. טרם נמסר באופן רשמי מה גרם להתהפכות המכלית. שר הבריאות ציין כי חלק מגופות ההרוגים כבר זוהו, אולם בשל מצבן של גופות אחרות טרם ניתן היה לקבוע את זהותן. מומחים לרפואה משפטית צפויים לערוך היום בדיקות נוספות בניסיון לזהות את יתר הקורבנות.