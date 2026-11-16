הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע שני כתבי אישום נגד מישאל (יורי) אנטונוב (39), אליה קונדו (19), רון מלכה (19), וקטין, כולם תושבי שדרות, בגין מעורבותם בשורת אירועים אלימים שנועדו למנוע מאישה להגיש תלונה במשטרה נגד אנטונוב בגין עבירת מין שביצע בה. מכתבי האישום עלה כי במהלך חופשה של מספר משפחות, ביצע אנטונוב מעשה מגונה בכוח במתלוננת. אנטונוב לחץ עליה לא להגיש תלונה במשטרה וסיפק לקונדו רימון. קונדו גייס לביצוע המשימה את הקטין בתמורה למחצית מהרווחים, והשליך את הרימון לחצר ביתה של המתלוננת, שם התפוצץ. בהמשך קונגו ומלכה הניחו מטען נפץ ברכבם של הורי בני זוגה וירו לעבר ביתה.