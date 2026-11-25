תושב הנגב, שנעצר וסווג כאסיר ביטחוני, מעלה טענות קשות נגד שירות בתי הסוהר וטוען כי סוהר השליך רימון הלם לתוך התא בו שהה - ולאחר מכן הצמיד את הרימון לגופו וגרם לו לכוויות. זאיד אבו מעיוף, הוא אדם ללא עבר פלילי, שעבד למחייתו וניהל שגרת חיים רגילה עד למעצרו בחודש אוגוסט האחרון. לפי כתב האישום שהגישה נגדו הפרקליטות, הוא תכנן להבריח דבר מה באמצעות רחפן לגבול מצרים. הכוחות הצבאיים הבחינו ברחפן שחצה את הגבול- ואבו מעיוף ואדם נוסף נעצרו.

גלריה סימני כוויה על עצור פלילי

הם הואשמו בעבירות של פגיעה בריבונות המדינה והפרעה לעובד ציבור. לאחר הגשת כתב האישום נגדו הוא הוחזק בכלא "אלה" ליד באר שבע כעצור פלילי. ב-10 בנובמבר שירות בתי הסוהר (שב"ס), העביר אותו לכלא "גנות" באזור מצפה רמון וסיווג אותו כעצור ביטחוני. איש לא הסביר לו מדוע החליטו להעביר אותו ולשנות לו את הסיווג.

לטענתו, ביום ההעברה, בזמן שהמתין לקליטה עם ארבעה עצורים נוספים, סוהרים השליכו רימון הלם לתוך התא. אחד הסוהרים, שפניו היו מכוסות, הצמיד את הרימון לגבו וגרם לו לכוויות. בדיון בבית המשפט המחוזי בבאר שבע כשבועיים לאחר מכן, הבחינו עורכי דינו, עו"ד מורן גז וציון קינן, בשני סימני חבלות או כוויות קשות בגבו. השופט אלון גביזון הורה להביאו בהקדם לרופא שב״ס. בעקבות האירוע הגישו תלונה ליחידה הארצית לחקירת סוהרים.

אחיו, גומעה אבו מעיוף, אמר כי "קשה לי לתאר מה עובר עליך כשאחיך מספר לך שבזמן שחיכה לקליטה בכלא, בתא עם עוד ארבעה עצורים, סוהרים השליכו לתוך התא רימון הלם. אני חושב על הרגע הזה, על הפחד שלו כשהוא בתוך תא סגור ותלוי באנשים שאמורים לשמור עליו. שבועיים אחרי ועדיין ראו את הסימנים על הגב שלו. הוא אפילו לא ראה רופא. קשה לי להבין איך אדם נמצא במשמורת, עם פגיעות כאלה, ואף אחד לא מביא אותו להיבדק".

עוד הוסיף כי "מאז ששמעתי על המקרה היום בדיון בבית המשפט אני חוזר לאותה שאלה פשוטה: האם אח שלי בטוח עכשיו? אני רוצה לדעת שהוא מקבל טיפול, שהוא מרגיש בטוח לספר מה עבר עליו, ושמישהו בודק ברצינות מה קרה באותו יום. כמשפחה, אנחנו מחכים לתשובות. בינתיים הוא עדיין שם, והדאגה שלנו אליו היא יום יומית".

צילום: גדי קבלו

עו"ד מורן גז, הסניגורית של זאיד, מסרה: ״יצאתי מהדיון מזועזעת ממראה החבלות שמרשי הציג לבית המשפט. הוא חשש בתחילה לספר מה קרה. רק לאחר שהופצר בו לדבר, הוא סיפר לנו מה קרה. מרשי היה במשמורת שב״ס ותלוי באנשי הסגל שיגנו עליו וידאגו שיקבל טיפול. הוא עדיין במשמורתם, ולכן ביקשנו משב״ס לשמור מיד את התיעוד, לוודא שהוא נבדק בהתאם להחלטת בית המשפט ולהבהיר אילו צעדים ננקטו כדי להבטיח את שלומו. בעניין האירוע הוגשה תלונה ליאח״ס״.