המהגר העזתי מוסעב עבד אל-כרים אל-גסאס (34), המכונה אבו ואדי, הסתנן ל בריטניה בשנה שעברה בסירה, נכלא לתשעה חודשים בגין כניסה למדינה ללא אישור או אשרת כניסה תקפה, ובהמשך קיבל אישור שהייה. אחרי שלקח חלק בפעילות מטעם חמאס ברצועה וקרא לרצוח יהודים, מצאה אותו כתבת עיתון מקומי בדירה בעיירה קורבי ועימתה אותו עם עברו. חבר הפרלמנט המקומי מטעם מפלגת הלייבור, לי בארון, הביע זעזוע מהגילוי והודיע כי יפנה לשרת הפנים בדרישה לגרשו באופן מיידי.

העימות עם המהגר העזתי: "אתה רוצה מקלט?" ( צילום: Northamptonshire Telegraph )





גלריה אבו ואדי בתמונה שפרסם. "אללה, השמד אותם כליל, פזר אותם לחלוטין והפל את האדמה מתחת לרגליהם", כתב

אבו ואדי אותר השבוע על ידי כתבת העיתון המקומי Northamptonshire Telegraph בדירה שאותה הוא חולק עם שלושה מהגרים נוספים. בריאיון שהתקיים באמצעות אפליקציית תרגום, אישר כי היה בעבר חבר ביחידת הבערת הצמיגים של חמאס וקרא לרצח יהודים, אך טען כי הדבר קרה לפני שמונה שנים וכי חמאס כפה זאת עליו.

הוא התנער מתמיכה בארגון הטרור וטען: "כולם יודעים שחמאס הוא ארגון טרור שהיה הורג אותנו אם לא היינו מדברים נגד היהודים בזמן שחיינו שם". עוד הוסיף כי כיום יש לו חברים יהודים וכי הוא "נהנה מחייו בעיר".

ההצהרות הללו עומדות בסתירה לתיעודים שפרסם בעבר. אבו ואדי, שמתחזק חשבון טיקטוק עם כ-20 אלף עוקבים וממשיך לפרסם סרטונים ממרכז העיר קורבי, העלה בעבר תמונות וסרטונים שבהם הוא אוחז ברובה ומתעמת עם כוחות צה"ל.

בסרטון שפרסם בחשבון הפייסבוק שלו בספטמבר 2024, בטרם הגעתו לבריטניה, הצהיר: "אללה, עליך לטפל ביהודים ובאלו הנאמנים להם. אללה, הרוג אותם אחד אחד ואל תשאיר אף אחד. אללה, השמד אותם כליל, פזר אותם לחלוטין והפל את האדמה מתחת לרגליהם".

אבו ואדי אוחז בנשק, בתמונה שפרסם בעצמו

התגלית על נוכחותו של אבו ואדי בעיירה קורבי, שנמצאת כ-75 ק"מ ממזרח לברמינגהאם, עוררה תגובות חריפות בקרב ההנהגה המקומית. חבר הפרלמנט בארון הבהיר כי פעל בעבר לגירוש מהגרים מקורבי וכי בכוונתו לעשות זאת שוב. חבר מועצת העיר, מארק פנגלי, גיבה את הדרישה, כינה את נוכחותו של המהגר בעיר "מצב מגוחך", והדגיש כי ביטחון התושבים ניצב בראש סדר העדיפויות שלו.

שר הפנים בממשלת הצללים, כריס פילפ, אמר שזו בדיחה שמשלמי המסים נאלצים לשלם את ההוצאות של אבו ואדי שמקבל קצבת קיום בסך 49.18 פאונד לשבוע (כ-200 שקלים לערך) על "סגנון החיים של קיצוני תומך חמאס ונושא נשק, שפרץ למדינה שלנו באופן לא חוקי".

הבכיר מהמפלגה השמרנית קרא לגרש את המהגר בן ה-34, והוסיף: "בהתחשב בכך שהוא תומך בחמאס ובעזה הנשלטת על ידי חמאס, אני לא רואה סיבה שהוא לא יכול לחזור לשם. הוא ישתלב שם מצוין".