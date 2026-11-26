"נוהל יתוש", ועיקרן תחילה: תחקיר "זמן אמת" ששודר אמש בכאן 11 לא פוגע בביטחון המדינה, לא חושף שיטות פעולה סודיות ולא יעצים את הסיכון (שאינו מבוטל) שגופים בינלאומיים ינסו להעמיד לדין חיילים שהיו מעורבים בשימוש בשיטה.

בכירי הצנזורה סרקו את הסרט במסרקות פלדה סמיכות ומספריים חדים, והתירו אותו לפרסום, בין השאר כי השימוש בנוהל כולל מחלוקת משפטית, ביטחונית וערכית, אבל הדיון הפומבי בו לא כולל חשיפת סודות משום שחמאס מכיר אותו מזמן ועיקרי הדברים וחלק גדול מהפרטים היבשים המרכיבים אותם כבר פורסמו בחו"ל ובישראל עשרות פעמים. גם בג"ץ הבין זאת - ולא ראה טעם להתערב.

גלריה פלסטיני אזוק בלבוש מינימלי במהלך סריקת מבנה בעזה, בתיעוד שהגיע לאל-ג'זירה ב-2024 ( מתוך רשת X )

המלחמה התארכה מעבר לתכנון, חלק מהיחידות פעלו בניגוד לחוק הבינלאומי. לוחמים בעזה ( צילום: דובר צה"ל )

תפקיד הצנזורה הוא למנוע חשיפת מידע מסווג למודיעין האויב, לא להיות רמ"ד הסברה, אלוף פיקוד מורל או מחלקת השפעה נגד פרסומים שליליים אודות השליט.

זה כמובן לא עזר. בימים האחרונים מישהו העלה את השלטר בסניף המרכזי של מכונת הרעל ומערך התעמולה. רשת צפופה של חברי כנסת, שרים, שדרנים, צייצנים, שופרות, סריסים ומובילי דעה עברו להתקפה כוללת ובוטה על המרואיינים, המראיינים והמשדרים, מבלי שבכלל צפו בסרט. שר הביטחון ישראל כ"ץ דרש מהצנזורה במכתב פומבי לעצור את שידור הסרט, שכולל "מידע סודי", מידע שהוא עצמו כולל במכתב שדאג להדליף, למרות שאין לו כלל סמכות לדרוש משהו כזה. אבל למקורבי השלטון הייתה סיבה טובה מאוד לנסות למנוע את השידור והדיון החשובים: להאשים את הצבא והמודיעין בכל מה שלא מסתדר.

הסרט, חשוב להבין, לא מבייש את חיילי צה"ל, כמו שטען בידענות שר הביטחון, אבל הוא כן מבייש את מי ששלח אותם למלחמה רבת שנים וכבדת דמים - הרבה מעבר לכל היגיון מדיני, שנות אור מהתכנון הצבאי המקורי ולתחינות הרמטכ"לים - הרבה מעבר לתכנון המילואים, המלאים והחלפים. המלחמה נמשכה ונמרחה עד שהמשאבים הלכו וכלו וכדי להגן על עצמן נקטו חלק מהיחידות בשטח שיטה הנוגדת גם את החוק הבינלאומי וגם את הוראות הפיקוד העליון. במקום לקחת אחריות על מצב הביש שאליו נקלעו החיילים, הדרג המדיני משסה את סריסיו להשמיד את מי שחושף את המציאות העגומה בתוכה נאלצו החיילים לפעול.

התחקיר אושר לשידור - ואז החלה ההפגזה

ביום שני, 23 בנובמבר, בשעה 06:10 בבוקר, ההתקפה כבר הייתה בעיצומה. בתוכנית ב"גלי ישראל" שוחחו על התחקיר שטרם שודר. אחד המשתתפים הסביר: "אני אמנם ראיתי רק את הפרומו ולא את השידור, אבל...". ה אבל הזה הוא מחלקת התחקירים של המכונה.

הסנונית המורעלת הקדימה להגיע בערב הקודם. ב"גלי ישראל" כבר בישרו על "חשש אמיתי לפגיעה בביטחון המדינה", בעקבות מכתבו של יו"ר סיעת הציונות הדתית, ח"כ איתמר איתם, למנכ"ל התאגיד גולן יוכפז. "לא ייתכן שערוץ ציבורי ישמש במה לתחקיר שתוקף את חיילי צה"ל ויסכן אותם", כתב. איתם דרש להסיר את הפרומו ולבטל את השידור. טענות רבות היו במכתב; טענה שהממצאים אינם אמת לא הייתה בו.

חייל צה"ל מעיד על שימוש באזרחים פלסטינים:

“He told me to take them. In the next attack, use them as a human shield.”



An IDF soldier and five former Palestinian detainees tell CNN that the Israeli military has used civilians as human shields in Gaza, as @JDiamond1 reports. pic.twitter.com/o49EZNtTXS — Christiane Amanpour (@amanpour) October 24, 2024

מכאן החלה הפגזה מתגלגלת ומתעצמת. על פי נתוני מערכת "השומר" שמפעילה "התנועה לעיתונות ציבורית" כמעט 150 אייטמים, רובם בערוצי הרדיו והטלוויזיה של השלטון, הכו כברק. לאורך חלק מהשעות הקצב בממוצע היה אייטם כל 25 דקות (!). "עוד תעמולה אנטישמית מבית היוצר של תאגיד השידור", "ניסיון התאבדות סמוי" – היו רק חלק מהביטויים. הסרט עוד לא שודר, אבל תעודת הפטירה כבר נחתמה.

נועם אמיר הודיע בערוץ 14 שהצנזורה מחקה 80 אחוזים מהכתבה, "אבל זה כבר לא משנה". צודק - זה לא משנה בעיקר כי זה לא נכון. למחרת התלונן שהצנזור מאפשר, "בצורה מופקרת", להגיד את צמד המילים "נוהל יתוש" - צירוף מילים שהופיע באינספור פרסומים קודם לכן, גם אצלו בערוץ. שלשום אחר הצהריים הצטרף השר כ"ץ עם הודעה שלפיה הוא דורש מהצנזור למנוע את השידור: התחקיר, לטענתו, עלול לחשוף שיטות פעולה, לפגוע בשמם הטוב של הלוחמים ולהעמידם בפני סיכונים משפטיים בעולם.

הפנייה, שחיש מהר "דלפה" לעשרות עיתונאים, דומה להוראה פומבית של שר הביטחון שנניח דורש מהצנזורה: "לאסור לפרסם שצה"ל עומד מחר ב-11 לתקוף תקיפת פתע את איראן". כך שומרים סוד אצל כ"ץ: קודם מודיעים לכולם, ואז דורשים להשתיק את מי שעוד לא שידר. יש במכתב גם מתנה למי שמבקש לבסס את התחקיר: השר מתייחס אליו כאל חשיפה של שיטות פעולה וכאל מקור לסיכון משפטי. זה נשמע הרבה יותר כמו אישור מאשר הכחשה. אז על מה בדיוק התלונה: שמגלים אמת או שמעלילים שקר?

בניגוד לסמכותו: כ"ץ ביקש מהצנזור לאסור את התחקיר לשידור ( צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון )

הצנזורה אינה מערכת לבדיקת עובדות ואינה מחלקת יחסי הציבור של צה"ל. לכ"ץ מותר לפנות אליה; אסור לו להחליף את שיקול דעתו המקצועי של הצנזור בשיקול דעתו הפוליטי - בטח לאור העובדה שהתחקיר כבר אושר לשידור, ושהסיפור שעל גילויו זועקים עכשיו כבר פורסם שוב ושוב , בישראל ובעולם. אפילו בערוץ 14.

כך הפך הפלסטיני ל"יתוש"

לפני שחוזרים למכונה, צריך לחזור לבני האדם. מאחורי הכינויים "יתושים" ו"פלטפורמות" מסתתרים אנשים שנשלחו לפני הכוחות, אל מבנים ומנהרות החשודים כממולכדים. מי שנכנס ראשון אמור לפגוש ראשון את המטען או את האש. המילה החשובה בסרט של חן ליברמן אינה שם של חרק זה או אחר אלא "כפייה". וכשצבא כופה על אזרחים חפים מפשע לקחת חלק בלחימה ומעמיד אותם בסכנת חיים קיצונית - זה כבר אירוע מסוג שונה לגמרי.

חמאס הבין את הפוטנציאל ומהר מאוד דאג לצלם את פעילות אותם "יתושים", העביר ל"אל-ג'זירה" וחשף את הסוד בבטן הרכה שלו . אחר כך באה שורת תחקירים בארץ ובעולם בהם תיארו שימוש בפלסטינים במשימות כאלה בלפחות 11 צוותים בחמש ערים ברצועה. "פלטפורמה" היא כנראה המילה הנוחה למי שמעדיף לא לומר שבקצה המצלמה עומד אדם.

התיעוד שפורסם באל-ג'זירה ב-2024 ( צילום: מתוך רשת X )





כבר באוגוסט 2024 פורסמו בהארץ עדויות על השיטה. בינואר 2025 תיאר נחום ברנע ב"ידיעות אחרונות" את הדרך שבה הפעלה מקצועית ומוגבלת התרחבה ליוזמות מקומיות. אנשים שנשלחו לסריקות שימשו גם כמשרתים. אחרי שסיימו לבדוק אם הבית ממולכד, אפשר היה לבקש מהם להכין קפה. מי שהיה מגיע למפקדת הגדוד או החטיבה בלב אזורי הלחימה בעזה, היה פעמים רבות נתקל באדם לבוש חצי מדים חצי אזרחי, בלי נשק, שישן על הרצפה במבוא של הבית, לפעמים קשור. מבקרים חשבו שמדובר בחייל שעושים עליו חרם. התברר שזה פלסטיני שהמפקד המקומי הפך ל"יתוש".

כך נראית התפוררות הפיקוד: הצבא לא סיפק ללוחמים מענה מספיק לסכנות הלחימה מבית לבית, ומפקדים מצאו את המשאב הזול ביותר והנגיש ביותר מבחינתם - אזרח פלסטיני. זאת גם סכנה לכוחות עצמם. כשמכניסים לתוך כוח לוחם אדם כפוי וכפות, שלא בחר מרצונו להיות בתנאים כה קיצוניים של לחימה, שלא נבחר על פי כישוריו או הוכשר למסגרת הזאת, מכניסים אי-ודאות אל המקום שבו טעות אחת יכולה להרוג. ואם אמצעי שאמור להגן על החיילים מופנה נגדם, ה"פתרון" נעשה מקור הסכנה.

הפרסומים הגיעו מכל עבר. ב-8 בספטמבר 2024 דווח באתר ערוץ 14 כי "צה״ל משתמש במחבלים משדה תימן כ'מגן אנושי'". הכתבה עסקה בשליחתם למנהרות ובאיתור מטענים ומארבים. למי שאמר השבוע בערוץ ש"לפני שבוע לא ידעו מה זה נוהל יתוש", מומלץ להכיר מקור מודיעיני מצוין: הארכיון של מקום עבודתו.

על משמעת ו"חסינות פטריוטית"

אבל השאלה העיקרית איננה מה האויב יודע. אלא מה מפקדי צה"ל יודעים, ומה הם עושים בידיעה הזאת. ל"נוהל יתוש" לא הייתה פקודה, לא היו כללים, לא נורמות ולא יחידות שחתמו עליהן. כשהתרבו הידיעות, מחוץ לצבא ומתוכו, פעלו כמה גורמים רלוונטיים ובהם מפקדת הפרקליט הצבאי הראשי, לצד ראש חטיבת דין בינלאומי בצה"ל. בתחקיר "ניו יורק טיימס" מתאר מקור שנכח בפגישה שבה מפקד פיקוד הדרום ירון פינקלמן הורה באופן חד ותקיף למפקדי אוגדות להפסיק, וחזר על ההוראה.

בן גוריון הזהיר ב-1949: "בלי משמעת יהפך הצבא לאספסוף מזוין" ( צילום: דוד רובינגר )

צה"ל עצמו מסר בפרסומיו שהשימוש באזרחים במשימות כאלה אסור ושההוראות חודדו. ובכל זאת הגיעו לתאגיד עוד ועוד ועוד עדויות על שימוש בנוהל. מה שווה הוראה אם אפשר להפר אותה שוב ושוב, ומי שצריך לתת הסברים הוא העיתונאי?

זה ליבו של התחקיר. דרג מדיני שמסרב להקשיב ליועציו המקצועיים, ראשי הצבא, שאומרים לו שזמן לסגור ולעבור לרגל המדינית, לא עוצר את המלחמה וחיילי צה"ל עם אמצעי הגנה הולכים ומתמעטים שנקלעו לסיטואציה בלתי אפשרית והשתמשו באמצעים אסורים. עוד לפני הדיון בפשעי מלחמה, יש כאן הפרה סיטונית של הוראות הצבא. מי שאוסר ואינו אוכף מלמד שהאיסור הוא תפאורה. מי שיודע ושותק מאפשר לכל מפקד לכתוב לעצמו פקודות. כך הופך צבא לחבורת מיליציות: אותם מדים, אותו סמל, וכל אחד עושה דין לעצמו.

בן גוריון לא היה זקוק לחשבון טוויטר כדי להבין לאן זה מוביל, כשאמר ב-15 באוגוסט 1949 כי "בלי משמעת יהפך הצבא לאספסוף מזוין שיש בו סכנה לא רק לביטחון המדינה מבחוץ, אלא גם לקיום המדינה בפנים". משמעת אינה קישוט לטקסים. היא ההתחייבות של כוח חמוש לפעול במסגרת אחת, תחת פיקוד אחד ועל פי חוק. היא מחייבת סירוב לפקודה בלתי חוקית בעליל; היא בוודאי אינה מתירה להפר פקודה האוסרת להשתמש באזרחים כמגן.

במכונת הרעל מתבססת תפיסה הפוכה: אם המעשה הורג ערבים או גורם להם סבל, הוא זוכה מראש לחסינות פטריוטית. אסור לגלות, אסור לבקר, אסור להעניש. שוב התרגיל של שדה תימן: מגייסים את הדאגה לחיילים כדי להגן על חשודים, ואת הדגל כדי להתנפל על מי שמברר מה נעשה בשמו. בסוף החיילים נשארים עם הסיכון, והמכונה עם עוד אויב מבית.

בין חן ליברמן לאיווט ליברמן

מצער היה לראות את היו"ר החדש של ועדת החוץ והביטחון מצטרף למקהלה העליזה. במקום לנצל את תפקידו החדש, היה נראה לרגע כאילו האופוזיציה שלחה תגבורת למכונת ההשתקה. איווט ליברמן דרש ממנכ"ל התאגיד לעצור את השידור כשהוא מדבר על "שיתוף פעולה עם האויב". חבל שאיווט ליברמן לא הקפיד על עומק התחקיר ובירור העובדות לאשורן כפי שעשתה העיתונאית ליברמן חן.

ב-2023 הוא נשמע אחרת. ליברמן בוועדת חוץ וביטחון ( צילום: שלו שלום )

ודווקא איווט אמור לדעת. בדיון בכנסת ביוני 2023 הסביר שהצנזור אינו כפוף לשר הביטחון, לרמטכ"ל או לראש הממשלה, ותקף התערבות פוליטית. הוא גם התלונן שהמידע כבר גלוי לאויב, ורק הציבור בישראל נשאר בחושך: "היחיד שלא מודע הוא רק הציבור הרחב". עכשיו הוא פונה למנכ"ל התאגיד כדי לוודא שכך יישאר. שלוש שנים עברו; יהיה מאכזב לראות אם מי שדרש אז להדליק את האור הגיע בעצם לבדוק שהמתג כבוי.

בין חן לאיווט נמצא כל הסיפור. היא מביאה את קולות הלוחמים; הוא דורש שלא נשמע אותם. היא שואלת מה נעשה בניגוד לפקודות; הוא מסביר מדוע אסור לשאול. היא ממלאת את תפקידה כעיתונאית. הוא מתנדב לתפקיד ששר הביטחון כבר ממלא, וגם כך יש בו עודף כוח אדם.