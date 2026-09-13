כטב"ם רוסי פגע הלילה בעיירה יאהודין, סמוך לגבול בין אוקראינה לפולין. כך אמר היום (ראשון) שר החוץ האוקראיני אנדריי סיביהה. דוברת משמר הגבול הפולני אמרה לרויטרס כי מקום התקיפה היה במרחק 800 מטרים מהגבול הפולני, וכי מעבר הגבול נסגר זמנית לאחריה.
בהודעה נפרדת עדכנה חברת הרכבות האוקראינית כי באזור אחר הגובל בפולין, במחוז ווהלין, פגע כטב"ם בקטר של רכבת נוסעים, במרחק של שני קילומטרים בלבד מהגבול הפולני. החברה עדכנה כי איש לא נפגע, אך בתיעוד מהמקום נראים הנוסעים נמלטים בבהלה כשהכטב"ם פוגע בסמוך אליהם ברכבת.
"רוסיה ממשיכה לבצע תקיפות ברבריות בגבול אוקראינה-פולין. לא מדובר רק בהמשך של התקיפות שלה נגד גבולות ארצנו", כתב בחשבונו ברשת X. "זהו הטרור של פוטין ש'דופק' ישירות על דלתות האיחוד האירופי ונאט"ו. הברברים הרוסים נמצאים בשער שלכם, שותפים יקרים".
אוקראינה מפעילה כמה מעברי גבול עם פולין, שדרכם מועבר חלק משמעותי מהסיוע הצבאי וההומניטרי שמספקות בעלות בריתה למדינה.