כטב"ם רוסי פגע הלילה בעיירה יאהודין, סמוך לגבול בין אוקראינה לפולין. כך אמר היום (ראשון) שר החוץ האוקראיני אנדריי סיביהה. דוברת משמר הגבול הפולני אמרה לרויטרס כי מקום התקיפה היה במרחק 800 מטרים מהגבול הפולני, וכי מעבר הגבול נסגר זמנית לאחריה.

כטב"ם רוסי פגע הלילה בעיירה יאהודין, סמוך לגבול בין אוקראינה לפולין. כך אמר היום (ראשון) שר החוץ האוקראיני אנדריי סיביהה. דוברת משמר הגבול הפולני אמרה לרויטרס כי מקום התקיפה היה במרחק 800 מטרים מהגבול הפולני, וכי מעבר הגבול נסגר זמנית לאחריה.

כטב"ם רוסי פגע הלילה בעיירה יאהודין, סמוך לגבול בין אוקראינה לפולין. כך אמר היום (ראשון) שר החוץ האוקראיני אנדריי סיביהה. דוברת משמר הגבול הפולני אמרה לרויטרס כי מקום התקיפה היה במרחק 800 מטרים מהגבול הפולני, וכי מעבר הגבול נסגר זמנית לאחריה.

בהודעה נפרדת עדכנה חברת הרכבות האוקראינית כי באזור אחר הגובל בפולין, במחוז ווהלין, פגע כטב"ם בקטר של רכבת נוסעים, במרחק של שני קילומטרים בלבד מהגבול הפולני. החברה עדכנה כי איש לא נפגע, אך בתיעוד מהמקום נראים הנוסעים נמלטים בבהלה כשהכטב"ם פוגע בסמוך אליהם ברכבת.

בהודעה נפרדת עדכנה חברת הרכבות האוקראינית כי באזור אחר הגובל בפולין, במחוז ווהלין, פגע כטב"ם בקטר של רכבת נוסעים, במרחק של שני קילומטרים בלבד מהגבול הפולני. החברה עדכנה כי איש לא נפגע, אך בתיעוד מהמקום נראים הנוסעים נמלטים בבהלה כשהכטב"ם פוגע בסמוך אליהם ברכבת.

בהודעה נפרדת עדכנה חברת הרכבות האוקראינית כי באזור אחר הגובל בפולין, במחוז ווהלין, פגע כטב"ם בקטר של רכבת נוסעים, במרחק של שני קילומטרים בלבד מהגבול הפולני. החברה עדכנה כי איש לא נפגע, אך בתיעוד מהמקום נראים הנוסעים נמלטים בבהלה כשהכטב"ם פוגע בסמוך אליהם ברכבת.