סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" דיווחה כי סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס שלח מכתב למזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי. המכתב התקבל באיראן, אך טרם ניתנה לו תגובה. הדיווח האיראני מאשר את הפרסום של ה"וול סטריט ג'ורנל" מאתמול על דבר המכתב. בתוך כך, מקור איראני שתואר כ"יודע דבר" אמר לרשת "אל-מיאדין" הלבנונית: "ואנס ניהל לאחרונה חילופי מסרים עם רזאי. חילופי מסרים בין בכירים אמריקנים לאיראנים אינם אירוע חריג. טענתו של הנשיא דונלד טראמפ, שלפיה מכתבו של ואנס נכתב בתגובה לבקשה איראנית לציוד ולתרופות, היא שקרית לחלוטין".