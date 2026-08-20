בנאום במסגרת ועידת "תבונה לכלכלה" שיגר פרוש מסר מאיים לראשי המשק: "הציבור החרדי צורך למעלה מ-51 מיליארד שקלים בשנה. המספרים האלו מוכיחים שאנחנו כוח כלכלי אדיר. אם מישהו חושב שהוא יכול להמשיך לרדוף אותנו כלכלית - שידע שאנחנו לא נהסס להשתמש בכוח הצרכני העצום הזה. ברגע האמת, אם גדולי ישראל יתנו את ההוראה, נדע להשתמש בכוחנו הכלכלי כדי להשיג את הדרישה הבסיסית ביותר שלנו: לחיות כאן כיהודים חרדים ללא פשרות, ולצמצם את יכולות הפגיעה בנו".

בנאום במסגרת ועידת "תבונה לכלכלה" שיגר פרוש מסר מאיים לראשי המשק: "הציבור החרדי צורך למעלה מ-51 מיליארד שקלים בשנה. המספרים האלו מוכיחים שאנחנו כוח כלכלי אדיר. אם מישהו חושב שהוא יכול להמשיך לרדוף אותנו כלכלית - שידע שאנחנו לא נהסס להשתמש בכוח הצרכני העצום הזה. ברגע האמת, אם גדולי ישראל יתנו את ההוראה, נדע להשתמש בכוחנו הכלכלי כדי להשיג את הדרישה הבסיסית ביותר שלנו: לחיות כאן כיהודים חרדים ללא פשרות, ולצמצם את יכולות הפגיעה בנו".

בנאום במסגרת ועידת "תבונה לכלכלה" שיגר פרוש מסר מאיים לראשי המשק: "הציבור החרדי צורך למעלה מ-51 מיליארד שקלים בשנה. המספרים האלו מוכיחים שאנחנו כוח כלכלי אדיר. אם מישהו חושב שהוא יכול להמשיך לרדוף אותנו כלכלית - שידע שאנחנו לא נהסס להשתמש בכוח הצרכני העצום הזה. ברגע האמת, אם גדולי ישראל יתנו את ההוראה, נדע להשתמש בכוחנו הכלכלי כדי להשיג את הדרישה הבסיסית ביותר שלנו: לחיות כאן כיהודים חרדים ללא פשרות, ולצמצם את יכולות הפגיעה בנו".