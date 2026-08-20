ח"כ מאיר פרוש, מבכירי אגודת ישראל, מאיים בחרם צרכנים על החברות הגדולות במשק אם ימשכו הסנקציות על חייבי גיוס חרדים.
בנאום במסגרת ועידת "תבונה לכלכלה" שיגר פרוש מסר מאיים לראשי המשק: "הציבור החרדי צורך למעלה מ-51 מיליארד שקלים בשנה. המספרים האלו מוכיחים שאנחנו כוח כלכלי אדיר. אם מישהו חושב שהוא יכול להמשיך לרדוף אותנו כלכלית - שידע שאנחנו לא נהסס להשתמש בכוח הצרכני העצום הזה. ברגע האמת, אם גדולי ישראל יתנו את ההוראה, נדע להשתמש בכוחנו הכלכלי כדי להשיג את הדרישה הבסיסית ביותר שלנו: לחיות כאן כיהודים חרדים ללא פשרות, ולצמצם את יכולות הפגיעה בנו".
פרוש נשא את הנאום המרכזי בוועידת "תבונה לכלכלה", המתקיימת בהשתתפות בכירי המשק, אישי ציבור, נציגי קהילות ומומחי כלכלה, ועוסקת באתגרים הכלכליים של הציבור החרדי ובכלים להתנהלות כלכלית נכונה.
בנאומו התייחס לנושאים הציבוריים שעל סדר היום ואמר: "הציבור החרדי נמצא כיום תחת מתקפה חסרת תקדים, ובכלל זה מתקפה כלכלית. השלטון המשפטי מבקש לאיים על עצם הקיום שלנו ועל הזכות שלנו לחיות בארץ ישראל על פי אמונתנו". לדבריו, "עצירת התקציבים ללומדי התורה, למוסדות החינוך, לגננות, לכל דבר שקשור לציבור החרדי, והגזירות הכלכליות ושלילת הזכויות הבסיסיות של לומדי התורה - כל זה הוא לא שאלה של כסף. זהו ניסיון דורסני ושקוף לפגוע בתורה ולומדיה, בניסיון נואש לכפות עלינו לשנות את אורח חיינו".
בדבריו התייחס לנתוני "מדד תבונה" במסגרת סקר ייחודי מסוגו שנערך יחד עם מכון "מדגם" על הכלכלה החרדית: 41% ממשקי הבית החרדיים נאלצו השנה לצמצם בקניית מזון בסיסי כמו בשר ודגים, או להסתמך על תלושי מזון. בקרב הצעירים, ובכלל זה האברכים, המספר הזה מזנק ל-51%.
פרוש הוסיף: "המשמעות היא ברורה, ומה שאמרנו בשנה האחרונה קיבל ביסוס עובדתי בנתונים - מערכת המשפט קיבלה החלטה להרעיב את ילדי ישראל החרדים. מבחינתם, ילד שאבא שלו לומד תורה צריך ללכת לישון רעב. הם בחרו להילחם בנו מלחמה כלכלית, ולכן, מעל הבמה המכובדת הזו, אני לא אהסס להשיב להם בשפתם".