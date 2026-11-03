שני מסוקים התנגשו זה בזה הבוקר (שלישי) במהלך נחיתה במנחת תעופה בגובה רב בנפאל, סמוך להר האוורסט. משטרת נפאל עדכנה כי בתאונה ב"גג העולם" נהרג אזרח הודי בן 47. התיעוד הדרמטי של רגע ההתנגשות הופץ ברשתות חברתיות, והפך לוויראלי. צפו:
התאונה הקשה התרחשה במנחת מסוקים במחוז סולוקומבו (Solukhumbu), במרחק של 250 ק"מ מהבירה קטמנדו. בסרטון נראים הלהבים של שני המסוקים פוגעים זה בזה רגע לפני הנחיתה, מה שגרם להתרסקות של שניהם על הקרקע המושלגת. ברשת ההודית הפופולרית NDTV ציינו כי לא יכלו לאמת עצמאית את הסרטון. שני המסוקים הופעלו על ידי החברות "Fishtail Air" ו-"Dynasty Air".
על פי הדיווח ב"קטמנדו פוסט", ההרוג זוהה כוואסאנט קומאר באלאראמאראמאדו, אזרח הודי בן 47. המשטרה המקומית אישרה כי הוא התגורר בעיר ההודית צ'נאי. נאבין ראג'ה בודהתוקי, מפקד המשטרה במחוז סולוקומבו, אמר לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP: "אדם זר אחד נהרג במקום, ואדם נוסף שנפצע פונה לבית החולים".
מסוקים קטנים נמצאים בשימוש נרחב בנפאל לטובת הובלת תיירים, מטפסים ואספקה, כמו גם לפינויים דחופים. התנאים הטופוגרפיים המורכבים במדינה ומזג האוויר המשתנה במהירות, הופכים את פעילות התעופה בה למסוכנת במיוחד. הפעלת מסוקים באזורים ההרריים של נפאל, ואף בהודו השכנה, היא משימה מאתגרת ביותר בשל דלילות האוויר בגבהים האלו.
רק לפני ימים ספורים התרסק מסוק זמן קצר לאחר שהמריא מבדרינאת' (Badrinath) שבמדינת אוטראקהאנד בהודו - שנמצאת גם היא בגובה רב, באזור עם אוויר דליל. בהתרסקות נהרגו כל ששת האנשים שהיו על סיפון המסוק - הטייס וחמישה נוסעים.