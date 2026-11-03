התאונה הקשה התרחשה במנחת מסוקים במחוז סולוקומבו (Solukhumbu), במרחק של 250 ק"מ מהבירה קטמנדו. בסרטון נראים הלהבים של שני המסוקים פוגעים זה בזה רגע לפני הנחיתה, מה שגרם להתרסקות של שניהם על הקרקע המושלגת. ברשת ההודית הפופולרית NDTV ציינו כי לא יכלו לאמת עצמאית את הסרטון. שני המסוקים הופעלו על ידי החברות "Fishtail Air" ו-"Dynasty Air".