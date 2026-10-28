באתר ההימורים הפופולרי פולימרקט המשתמשים הימרו כי ליו"ר ישר! גדי איזנקוט יש סיכוי של 56% להיות ראש הממשלה הבא ולבנימין נתניהו רק 27.5%. כמה שעות אחרי פרסום המדגמים נתניהו כבר הוביל ובמקביל זרמו לשוק הזה לבדו יותר מ-70 מיליון דולר, והוא הפך לאחד ההימורים הפוליטיים הגדולים שנרשמו על מדינה שאינה ארצות הברית. בבוקר שלפני יום הבחירות, נסחרו הבחירות בישראל בפולימרקט ב-54.2 מיליון דולר. כמה ימים קודם לכן כבר דווח שהוא עבר את רף 55 מיליון הדולר. במהלך הלילה התחזק המסחר, ונפח השוק הגיע לכ-70.8 מיליון דולר.