בעוד המיליציות הפרו-איראניות בעיראק ממשיכות להכחיש מעורבות בתקיפה שהביאה ל השבתת צינור הנפט "מזרח-מערב" , שהיווה מעין מסלול סעודי עוקף למצר הורמוז, ובעוד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טופל את האשמה ישירות על איראן, תמונות לוויין חדשות שפורסמו הלילה (בין ראשון לשני) מצביעות על היקף הנזק בנתיב של ייצואנית הנפט הגדולה בעולם.

אחרי התקיפה לפני התקיפה המתקן לפני כשנה לעומת המצב אחרי התקיפה תמונה ימין - צילום: AFP PHOTO / Satellite image ©2026 Vantor | תמונה שמאל - צילום: AFP PHOTO / Satellite image ©2026 Vantor

ה"גרדיאן" הבריטי דיווח כי סעודיה תמצה את מלאי הנפט הזמין שלה לייצוא אם לא תחדש תוך ימים את פעילותו של צינור הנפט שנפגע מתקיפת כטב"מים. תצלומי הלוויין שפורסמו הצביעו על פגיעה באחת מתחנות השאיבה בצינור, שמשתרע לאורך 1,200 ק"מ ממזרח המדינה למערבה, ולפיהם היא נחרכה וניזוקה קשות בעקבות תקיפות כטב"מים שריאד מייחסת למיליציות בעיראק.

בצל המתיחות סביב מצר הורמוז, ושליטת החות'ים על מצר באב אל-מנדב, ירידה נוספת באספקת הנפט מסעודיה - ייצואנית הנפט הגדולה בעולם - תשבש עוד יותר את האספקה ותדחוף את מחירי הדלק הגבוהים עוד יותר למעלה.

מאז שהודיעה על השבתת הצינור ביום שישי, ריאד טרם מסרה פרטים מלאים על היקף הנזק או על משך הזמן שבו תופסק פעילות נתיב ההעברה. סעודיה האשימה את עיראק בירי כטב"מים שפגעו בצינור, אך אלו כאמור הכחישו.

גלריה השריפה מהתקיפה נתפסה גם היא בלוויין ( צילום: AFP PHOTO / (C) "© 2026 Copernicus Sentinel Data )

גורמים ששוחחו עם סוכנות הידיעות רויטרס מסרו הערכות שונות: אחד מהם אמר כי תיקון הנזק עשוי להימשך עד שישה שבועות, ואילו גורם אחר אמר כי ניתן יהיה להשלים את התיקון מוקדם יותר וכי הצינור עשוי לשוב לפעילות חלקית עוד בזמן ביצוע העבודות.

ב"גרדיאן" צוין כי במהלך ששת החודשים האחרונים, צינור הנפט הסעודי חסך מריאד את עיקר הפגיעה שנגרמה מהשבתת מצר הורמוז בזמן המלחמה. סעודיה, שנחשבת ייצואנית הנפט הגדולה בעולם, השתמשה בצינור כדי להסיט כארבעה מיליון חביות ביום - כ-4% מהאספקה העולמית - אל נמל ינבוע שעל חוף הים האדום. בעיתון הבריטי צוין מפי מקורות בתעשייה כי המלאי שנותר יאפשר לשמור על רמת הייצוא למשך חמישה עד שבעה ימים בלבד.

ברויטרס צוין כי לסעודיה יש מלאים שיאפשרו לה לספק נפט ללקוחותיה במשך כמה ימים מנמלים במצרים. לפי הגורמים ששוחחו עם סוכנות הידיעות האמריקנית, המאגרים אינם מלאים, ובסופו של דבר יתרוקנו אם פעילותו של צינור "מזרח-מערב" לא תחודש.

מצרים ניסתה לפתוח ערוץ תיווך בין סעודיה לחות'ים - בינתיים ללא הצלחה ( צילום: AP )

בתוך כך, באל-אחבאר הלבנוני דווח כי מצרים ניסתה לפתוח ערוץ תיווך בין סעודיה לחות'ים, מחשש כי המתיחות במצר באב אל-מנדב תשפיע גם על תעלת סואץ. לפי הדיווח, המגעים מתנהלים בינתיים בדרג נמוך אך אלו "הגיעו לחוגי ההנהגה בריאד". גורמים מצריים יודעי דבר ששוחחו עם העיתון טענו כי קהיר הציעה לקיים דיונים ופגישות בשטחה או בעומאן, במטרה "להביא ליציבות אזורית ולעצור את ההסלמה הנוכחית עד לפתיחת מסלול משא ומתן שיוביל להסכם יציב יותר".

עם זאת, ההצעות שהועברו לבכירים הסעודים טרם זכו לתגובה - חיובית או שלילית. הגורמים ששוחחו עם העיתון הלבנוני בעילום שם טענו כי ההסלמה בין החות'ים לסעודיה "משרתת בעיקר את האינטרסים של ישראל ופוגעת בביטחון הלאומי הערבי".

התקיפה, שאירעה בלילה שבין רביעי לחמישי, התרחשה לאחר שסעודיה והמורדים החות'ים חידשו את המהלומות ביניהם, ובמהלכן גם הותקפו מתקני אנרגיה ונפט. משרד החוץ של סעודיה הודיע כי התקיפה בוצעה באמצעות כמה כטב"מים ששוגרו מעיראק. ברשת האמריקנית צוין כי נפגעו תחנות שאיבה שממוקמות בסמוך לצינור עצמו.

מצרים חוששת להשלכות על תעלת סואץ ( צילום: Authority/Handout via REUTERS )

בסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" אף כתבו בעבר על צינור הנפט כי הוא "החלופה העיקרית היחידה הנוספת למצר הורמוז". הצינור משתרע ממזרח המדינה לנמל ינבוע במערב עד לחוף הים האדום. הוא מהווה מעין מסלול עוקף, שבאמצעותו סעודיה יכולה להעביר נפט בעצמה מבלי להיות תלויה בחסימות של משמרות המהפכה.

מעברי הים הפגיעים מובילים לחישוב מסלולים מחדש בניסיון למצוא פתרון לחיבור יבשתי למעבר סחורות בין הודו לאירופה. כיום, נזכיר, שתי תוכניות שאפתניות מתחרות על הפתרון , שישנה מהיסוד את מפתח הסחר העולמי. הציר שמחבר גיאוגרפית בין סעודיה לטורקיה, שאמור לעבור דרך ירדן וסוריה, והציר שיעבור דרך מדינות המפרץ, ירדן וישראל.

הציר המתוכנן בין מדינות המפרץ לטורקיה, דרך סעודיה, ירדן וסוריה, אמור להסתמך בין היתר על תוואי הרכבת ההיסטורי שפעל באזור. התוכנית קיבלה לאחרונה תנופה עם חתימת מזכרי הבנות בין טורקיה לסעודיה בתחומי הרכבות והלוגיסטיקה, ובמקביל סוריה מקדמת תוכנית להפוך למרכז תחבורה ואנרגיה אזורי שיחבר בין המפרץ לים התיכון ולטורקיה.

אתמול למשל ערך שר החוץ הטורקי האקאן פידאן ביקור בסוריה, שבמהלכו אמר כי "דמשק ערוכה למלא תפקיד מכריע בחיבור ירדן, סעודיה, מדינות המפרץ ועיראק במזרח - לטורקיה ולים התיכון במערב. קיים פרויקט להקמת קו רכבת המקשר בין טורקיה לסעודיה דרך סוריה - ובכך משפר את הקישוריות עם אירופה - ואנו פועלים במרץ למימוש הפרויקט הזה".

מנגד, מקודמת יוזמת IMEC, שאמורה לחבר את הודו לאירופה דרך מדינות המפרץ, ירדן וישראל, ומשם דרך הים התיכון, אך התוכנית הזו עדיין מדשדשת, בזמן שהציר הטורקי-סעודי מתקדם.

"פסגת הורמוז" בוטלה ברגע האחרון

בינתיים, בוטלה בעומאן הפגישה שתוכננה בין נציגים מאיראן וממדינות המפרץ בניסיון לקדם מתווה לפתיחה מחודשת של מצר הורמוז לתנועת מכליות סדירה. רגע לפני הביטול הודיע שר החוץ של עומאן בדר אל-בוסעידי כי המפגש המתוכנן נדחה "כדי להבטיח הסכמות". במשרד החוץ העומאני הוסיפו כי "ההחלטה נועדה להבטיח תנאים מתאימים לשיח בונה, המקדם הבנות יציבות".

ב"אל-ג'זירה" צוטט בכיר במשרד החוץ האיראני שאמר כי "דחיית הפגישה נעשתה לבקשת מדינות מסוימות באזור, והייתה החלטה משותפת של טהרן ועומאן". לפני הביטול התקיימו שיחות טלפוניות בין ראש הממשלה ושר החוץ הקטארי מוחמד אל-ת'אני לשר החוץ הסעודי פייסל בן פרחאן, שדיבר גם עם שר החוץ האמירתי עבדאללה בן זאיד.

המחלוקת על גביית עמלות בהורמוז נותרה בעינה ( צילום: REUTERS/Stringer )

לפי CNN, הפגישה הייתה בין היתר אמורה להתמקד בניסיונות להגיע להסכמות על מפות ונתיבי השיט שבהם יוכלו המכליות והספינות המסחריות לעבור. המתווה העומאני כולל גם אפשרות לתשלומים וולונטריים בתמורה לשירותי בטיחות ניווט והגנה סביבתית - פשרה אפשרית סביב הדרישה האיראנית לקבל תשלום מכלי שיט שעוברים במצר.

גם בטהרן הנמיכו ציפיות, עוד לפני הביטול. עומאן היא שיזמה את המפגש לאחר חודשים של תיווך, אך המחלוקת על גביית תשלום מכלי שיט נותרה בעינה. איראן גם הבהירה כי ההבנות שאליהן הגיעה עם עומאן אינן כוללות פתיחה מיידית של המצר, וכי מבחינתה הדבר תלוי במילוי תנאים שהציבה לארה"ב. לפי רויטרס, בין המדינות המעורבות במגעים נמצאות סעודיה, איחוד האמירויות, קטאר, כוויית ועיראק. בחריין, מנגד, הודיעה עוד לפני הביטול כי לא תשתתף כל עוד לא יחודשו יחסיה הדיפלומטיים עם איראן.