תושב קליפורניה אמאד אחטאר (34) עקב אחר בית כנסת במדינה ותכנן לרצוח אדם שהאמין כי שירת בצה"ל, והודה בניסיון לסייע לארגון הטרור דאעש. אחטאר סיפר לסוכן FBI סמוי כי הוא עוקב אחר גבר שמגיע לבית הכנסת בשבתות, בניסיון לגלות היכן הוא מתגורר. "תגיד לי מה אוכל לעשות ברגע שאגלה איפה החייל הישראלי הזה גר", כתב לסוכן, והציע לרצוח אותו במקום אקראי כדי שהמעשה ייראה כפשע רגיל. אחטאר גם איים לערוף את ראשיהם של יהודים ונוצרים וביקש הוראות להכנת מטען חבלה לפיגוע באירוע המוני. ביוני אשתקד מסר לסוכן סמוי שני אקדחים טעונים, תחמושת ו-400 דולר, ונשבע אמונים לדאעש. הוא הודה בניסיון לספק תמיכה לארגון הטרור וצפוי לעונש מרבי של 20 שנות מאסר.