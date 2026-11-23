הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד עבדאללה ג'מג'ום, בן 22 מבית חנינא, שתכנן לבצע פיגוע התאבדות בהר הבית וסייע לאחר בייצור נשק שישמש לפיגוע אחר. ג'מג'ום היה סטודנט לרוקחות באוניברסיטת אל קודס ועבד כעוזר רוקח בבתי מרקחת של קופת חולים כללית בירושלים. לפי האישום, הוא עבר תהליך של הקצנה אידאולוגית והשתתף בשיעורי ג'יהאד במסגד בבית חנינא, שבו הועברו מסרים המעודדים פיגועי התאבדות ורצח יהודים. מטרתו הייתה להרוג יהודים שעולים להר הבית ולמנוע את עלייתם בעתיד. הוא השתמש בידע שרכש בלימודים כדי לייצר פצצות ואף התאמן באומנויות לחימה.